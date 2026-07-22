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الرياضة رياضة عالمية

رئيس كاف: ندرس طلب زيادة فرق دوري الأبطال

باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)
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رئيس كاف: ندرس طلب زيادة فرق دوري الأبطال

باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي (أ.ف.ب)

أكد الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أنه تتم حاليا دراسة مقترح الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا إلى 3 فرق للدول أصحاب التصنيف الأول.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء: «الطلب تتم مناقشته ودراسته في الجهات العليا بالكاف وسيتم اتخاذ القرار الذي يصب في صالح الكرة الأفريقية».

وأضاف: «المنتخبات الأفريقية قدمت أداء مميزاً في بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، لقد أدت مصر بشكل مميز وكذلك المغرب وكل المنتخبات».

وأوضح: «فخور بأداء المنتخبات الأفريقية في كأس العالم وأعتقد أن الوقت اقترب ليتوج منتخب أفريقي باللقب العالمي».

وشدد على أن المنتخب المصري كان متقدماً على الأرجنتين بهدفين حتي آخر 15 دقيقة والمغرب قدم بطولة رائعة، وبالتالي هناك تطور كبير في أداء الكرة الأفريقية.

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دوري أبطال أفريقيا كرة القدم رياضة مصر

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