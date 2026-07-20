مونتسيبي يناقش مستقبل الكرة الأفريقية في مؤتمر صحافي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن رئيسه الدكتور باتريس مونتسيبي، سيعقد مؤتمراً صحافياً، الأربعاء المقبل، في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ للحديث عن الأمور كافة التي تخص كرة القدم في القارة السمراء.

وذكر «كاف» في بيان رسمي، اليوم (الاثنين)، أن موتسيبي سوف يعقد مؤتمراً صحافياً يتناول فيه عديداً من قضايا الاتحاد الأفريقي وكرة القدم الأفريقية، بما في ذلك تقييم أداء أفريقيا في بطولة كأس العالم 2026 الأخيرة.

يُذكر أن بعض التقارير كشفت عن وجود اتجاه لإدخال تعديل على مسابقة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة 3 فرق من أصحاب التصنيف الأول.