عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

هشام نصر: الزمالك لم يُجامَل في الرخصة الأفريقية

هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)
هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)
TT
TT

هشام نصر: الزمالك لم يُجامَل في الرخصة الأفريقية

هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)
هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، أن النادي نجح في الحصول على الرخصة الأفريقية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.

وقال هشام نصر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، السبت، أن ذلك جاء نتيجة عمل مكثف وجهد كبير بذله مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «حصلنا على الرخصة الأفريقية بنجاح، وهذا جاء بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة، حيث تم التعامل مع جميع الملفات المطلوبة باحترافية حتى استوفى النادي كل الشروط».

وأوضح: «أشيد بالدور الكبير الذي قام به حسين السيد وعمرو أدهم، حيث بذلا مجهوداً كبيراً في حصر جميع القضايا وسداد المديونيات المحلية، وكان لهما دور محوري في إنهاء هذا الملف بالشكل المطلوب».

وتابع: «اتحاد الكرة المصري ولجنة التراخيص كانا متشددين للغاية في عملية التدقيق، وتم تطبيق اللوائح والقانون بالكامل دون أي مجاملات، وهو ما دفعنا للاهتمام بجميع التفاصيل المتعلقة بالمديونيات».

وقال: «انتبه النادي إلى وجود عدد من القضايا المحلية، بلغت أربع قضايا، وكان لا بد من الإشادة بالدور الذي قام به حسين السيد وعمرو أدهم، بعدما تأكدا من عدم وجود أي مديونيات أخرى، وتمكنا من إنهاء جميع هذه القضايا وسداد مستحقاتها بالكامل، وهو ما أسهم في استيفاء جميع متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية».

وأضاف: «أؤكد أنه لم تتم مجاملة نادي الزمالك في أي شيء يتعلق بالحصول على الرخصة الأفريقية، فجميع الإجراءات تمت وفقاً للوائح، وبعد استيفاء النادي لكل الاشتراطات المطلوبة. حصلنا على الرخصة عن جدارة واستحقاق».

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك رياضة مصرية مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

رياضة عالمية رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

استفسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية الفرنسي ميكايل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ ليس للبيع (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدير بايرن ميونيخ: لا نية للاستغناء عن أوليسيه هذا الصيف

أغلق نادي بايرن ميونيخ بطل الثنائية المحلية في ألمانيا الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عربية أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
رياضة عربية

المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد ونيوم السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم السبت اعتزاله بعد مسيرة شملت اللعب لعدة أندية في مصر وخارجها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية المصرية ميار شريف (يميناً) تصافح الألمانية تامارا كورباتش بعد مباراتهما بهامبورغ (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار شريف من مواجهتهما في قبل النهائي.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
رياضة عالمية الجزائري إسماعيل بن ناصر فسخ عقده مع ميلان (رويترز)
رياضة عالمية

تمهيداً لانتقاله للغرافة... الجزائري بن ناصر يفسخ عقده مع ميلان

ذكرت تقارير أنَّ اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر فسخ عقده مع ميلان الإيطالي، مما يمهِّد الطريق لانتقاله إلى الغرافة القطري.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)