هشام نصر: الزمالك لم يُجامَل في الرخصة الأفريقية

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، أن النادي نجح في الحصول على الرخصة الأفريقية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.

وقال هشام نصر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، السبت، أن ذلك جاء نتيجة عمل مكثف وجهد كبير بذله مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «حصلنا على الرخصة الأفريقية بنجاح، وهذا جاء بعد مجهود كبير من مجلس الإدارة، حيث تم التعامل مع جميع الملفات المطلوبة باحترافية حتى استوفى النادي كل الشروط».

وأوضح: «أشيد بالدور الكبير الذي قام به حسين السيد وعمرو أدهم، حيث بذلا مجهوداً كبيراً في حصر جميع القضايا وسداد المديونيات المحلية، وكان لهما دور محوري في إنهاء هذا الملف بالشكل المطلوب».

وتابع: «اتحاد الكرة المصري ولجنة التراخيص كانا متشددين للغاية في عملية التدقيق، وتم تطبيق اللوائح والقانون بالكامل دون أي مجاملات، وهو ما دفعنا للاهتمام بجميع التفاصيل المتعلقة بالمديونيات».

وقال: «انتبه النادي إلى وجود عدد من القضايا المحلية، بلغت أربع قضايا، وكان لا بد من الإشادة بالدور الذي قام به حسين السيد وعمرو أدهم، بعدما تأكدا من عدم وجود أي مديونيات أخرى، وتمكنا من إنهاء جميع هذه القضايا وسداد مستحقاتها بالكامل، وهو ما أسهم في استيفاء جميع متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية».

وأضاف: «أؤكد أنه لم تتم مجاملة نادي الزمالك في أي شيء يتعلق بالحصول على الرخصة الأفريقية، فجميع الإجراءات تمت وفقاً للوائح، وبعد استيفاء النادي لكل الاشتراطات المطلوبة. حصلنا على الرخصة عن جدارة واستحقاق».