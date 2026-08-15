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يوميات الشرق

بارون ترمب يبيع المتّة ويجني مليونه الأول... رائد أعمال على خُطى والدِه

يبدو بارون ترمب متأثراً بوالده في عالم الأعمال (أ.ف.ب)
يبدو بارون ترمب متأثراً بوالده في عالم الأعمال (أ.ف.ب)
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بارون ترمب يبيع المتّة ويجني مليونه الأول... رائد أعمال على خُطى والدِه

يبدو بارون ترمب متأثراً بوالده في عالم الأعمال (أ.ف.ب)
يبدو بارون ترمب متأثراً بوالده في عالم الأعمال (أ.ف.ب)

لو لم يكن ابنَ دونالد ترمب، لَرُبّما احترف بارون كرة القدَم. قبل بلوغه الـ12 من العمر، انضمّ إلى أكاديمية «دي سي يونايتد» في واشنطن متدرّباً مبتدئاً. راقت له اللعبة وأظهرَ موهبةً فيها. وعندما طلب من والده أن يدعو النجم البريطاني واين روني إلى البيت الأبيض عام 2018، لبّى الرئيس ترمب الطلب.

لكن بين نجوميّة روني الكُرويّة وسُلطة والده وهيبتِه، كان على بارون أن يختار الثانية. تربّى الابن الخامس لترمب، وهو الوحيد من ميلانيا، في ظلّ رجلٍ يُبَدّي السلطة والعمل والمال على أي شيءٍ آخر. متأثّراً به أو ربما من أجل إرضائه، سلك بارون طريقاً مشابهاً، لا بل إنه نسخة طبق الأصل من مسار والده المهني. كانت البداية بتأسيسه شركة عقارية في سن الـ18، ومن الواضح أنّ أعماله لن تتوقف عند حدود مشروب المتّة الذي أطلقه قبل أشهر.

بارون ترمب متوسطاً والده ورئيس «الفيفا» في نهائي كأس العالم (فيفا)

متّة ترمب بنكهة الأناناس

عام 2011 وخلال تقديمه برنامج «The Apprentice»، ابتكر دونالد ترمب عبوة مياه شرب تحمل اسم «ترمب آيس»، وطلب إلى المتبارين تسويقها وبيعها لمتاجر نيويورك. لم تنجح العلامة التجارية فكُتبت لها نهاية سريعة. هذا ما حصل كذلك مع «ترمب فودكا»، المشروب الكحولي الذي توقّف تصنيعه.

إلا أنّ تلك التجارب الفاشلة لم تردع بارون (20 سنة) عن إطلاق مشروبه الخاص في مايو (أيار) 2026. بالشراكة مع 4 أصدقاء تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاماً، ابتكر «سولوس» (Sollos) وهو مزيج من عشبة المتّة البرازيلية، وسكّر القصب، والعسل، وفاكهة الراهب؛ وكلّها مكوّنات عضويّة تُضاف إليها نكهة الأناناس وجوز الهند الطبيعية. وليس المشروب متوفراً للبيع سوى في فلوريدا أو من خلال المتاجر الرقميّة.

تُباع 12 عبوة من مشروب «سولوس» مقابل 39 دولاراً (موقع سولوس)

تُعدّ خطوة بارون ترمب وشركائه ذكيّة في التوقيت، بما أنّ الجيل زد معروفٌ بتقليله من تناول الكحول، واعتماده أكثر على المشروبات الغنية بمادة الكافيين. وتحتوي عبوة واحدة من «سولوس» على 120 ملّيغراماً من الكافيين الطبيعي المستخرَج من المتّة.

في المقابل، لم ينجُ «سولوس» من الانتقادات؛ إذ شبّه بعض الصحافيين نكهته بواقي الشمس! أما سياسياً، فصُوّبت السهام إلى مُنتَجٍ مصنوع من عشبة من أميركا الجنوبية ويحمل اسماً إسبانياً، في وقتٍ يستهدف فيه دونالد ترمب المجتمعات اللاتينية من خلال قوانين الهجرة التي فرضها.

شبّه البعض نكهة مشروب «سولوس» بواقي الشمس (موقع سولوس)

بارون ترمب... متران وبضع سنتيمترات

حاولت ميلانيا قدر المستطاع إبعاد ابنها عن الضوء والصخب المحيطَين بحياة والده، وقد نجحت في ذلك إلى حدٍ ما. لا يملك بارون ترمب حساباتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مرتاحٌ إلى استراتيجيّة أمّه؛ إذ إنه لم يتحدّث مرةً إلى الإعلام، ونادراً ما يُطلّ في المناسبات الرئاسية.

يُعرَف عنه أنه يدرس إدارة الأعمال في جامعة نيويورك، وأنّ طوله فارع وفق ما يردّد والدُه. ويتكفّل الأخير بإفشاء بعض الأسرار عن ابنِه الأصغر، كأن يقول إنه «نابغة في الكمبيوتر والتكنولوجيا».

إلّا أنّ انطلاقة بارون لم تكن معلوماتيّة؛ ففي عام 2024 خطا أولى خطواته في عالم الأعمال من باب العقارات. وهذا تماماً ما فعله والده قبله، يوم سار على خُطى والده فريد ترمب، مثاله الأعلى.

دونالد ترمب وابنه بارون في صورة من عام 2020 (أ.ف.ب)

بارون ترمب للعقارات

صيف 2024، أسّس بارون ترمب بالتعاون مع زملاء له في المدرسة، شركة تطوير عقاري طامحة للاستحواذ على عقارات وأراضي ملاعب غولف في عددٍ من الولايات الأميركية. كان الابنُ الخامس والأصغر لدونالد ترمب في الـ18 من عمره حينذاك، ومتخرجاً للتوّ من مدرسة «أُكسبريدج» في فلوريدا.

لكن مع فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، جرى حلّ الشركة بعد 4 أشهر من تأسيسها، تفادياً لضجيج الإعلام بالتزامن مع عودة العائلة إلى البيت الأبيض. لم يحقّق المشروع أي عوائد ماليّة تُذكَر، إلّا أنه جسّد دخول بارون الرمزي إلى عالم ريادة الأعمال، في محاكاةٍ لانطلاقة والده المبكرة.

بارون برفقة والدَيه ليلة فوز دونالد ترمب بانتخابات 2024 (أ.ف.ب)

بارون يُدخل والده عالم الـ«كريبتو»

ليس عبثاً إن نادَتهُ والدتُه «دونالد الصغير»، فمن بين إخوته يبدو بارون ترمب الأقرب إلى مسيرة أبيه وطموحه المادّي. ومن غير المعروف ما إذا كان يسير وفق توجيهات والده، أم إذا كانت ميلانيا هي التي تُسرّ في أذنه وتدفع به إلى الأمام. لكن المؤكّد أنّها السنَد الأكبر، فوفق سيرتِها التي نُشرت عام 2020، أعادت ثالثة زوجات ترمب التفاوض على اتفاقية ما قبل الزواج، لتأمين شروط ميراثٍ أفضل لابنها ومشاركة أكبر في أعمال العائلة.

أتى ذلك بثمارٍ سريعة؛ إذ انضمّ بارون إلى أخوَيه غير الشقيقَين إريك ودونالد جونيور في سبتمبر (أيلول) 2024، لدى تأسيس مشروع العملات المشفّرة (كريبتو) لعائلة ترمب (World Liberty Financial). ووفق عدد من التقارير الصحافية، فإنّ بارون كان أول أفراد العائلة إدراكاً لإمكانات هذه السوق، وهو الذي أقنعَ الجميع بإطلاق الشركة. وقد أقرّ دونالد ترمب حينذاك بعدم إلمامه بمصطلحات العملات المشفّرة، قائلاً: «لا أعرف حتى ما هي المحفظة الرقميّة، فيما ابني بارون لديه 4 محفظات».

بارون ترمب مع إخوته غير الأشقّاء: إريك ودونالد جونيور وإيفانكا وتيفاني (إنستغرام)

بارون ترمب وأول 100 مليون

بصفتِه شريكاً مؤسِساً، كان بارون ترمب من بين أكبر المستفيدين من التداولات الرقمية لشركة العملات المشفّرة الخاصة بالعائلة. عام 2025، وفي سنته الـ19، أصبح ترمب الأصغر يملك ثروةً تُقدّر بـ150 مليون دولار وفق أرقام مجلّة «فوربس». وبذلك، أصبح أحد أغنى أبناء الجيل زد في الولايات المتّحدة، كما فاقت أمواله ثروةَ والدته ميلانيا.

لم تقتصر الأرباح الناتجة عن شركة العملات المشفّرة على بارون وحده؛ إذ شهدت ولاية ترمب الرئاسية الثانية تضاعفاً في حسابات ولدَيه إريك ودونالد جونيور. تضاعفت ثروة الأخير 10 مرات لتصل إلى 500 مليون دولار. أما إريك فنما رصيده من 40 مليون دولار إلى 750 مليوناً خلال سنة واحدة.

دونالد جونيور وإريك ترمب في سوق «ناسداك» بنيويورك (رويترز)

بعد العملات المشفّرة، ومشروب المتّة، وسوق العقارات، من المرجّح أن يخوض بارون ترمب تجربةً رابعة لم تتّضح ملامحها بعد. فهل يدخل بحُكم أعماله الكثيرة فضاء التواصل الاجتماعي، أم يبقى منكفئاً؟ مع العلم بأنه أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حملةً للانضمام إلى قيادة «تيك توك»، بالتزامن مع إصدار والده أمراً تنفيذياً بإنشاء مشروع مشترك لعمليّات المنصة في الولايات المتحدة.

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يوميات الشرق

10 علامات تدل على الحب الحقيقي

في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)
في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)
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TT

10 علامات تدل على الحب الحقيقي

في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)
في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)

يتصور خيال المحب أن الحب يأتي دائماً مصحوباً بموسيقى تصويرية وينفجر كألعاب نارية تحت سماء متلألئة، حيث يعيش المحبان في سعادة أبدية. أما في الواقع، فالحب غالباً ما يترجم في شكل علامات تميز المشاعر الحقيقية عن غيرها من المشاعر التقليدية.

إليك عشر علامات تدل على أن أحدهم يحبك حقاً.

كتبت دويغو بالان، المعالجة النفسية، ومؤلفة مشاركة لكتاب «إعادة الكتابة» عن الصدمات النفسية، «يُعدّ التواصل البصري من أوائل إشارات التعلق التي يستخدمها البشر للتعبير عن الأمان والمودة. فمنذ الولادة، يدرس الأطفال وجوه من يرعونهم، ويتشكل إحساسهم بقيمتهم وروابطهم المبكرة من خلال هذه الإشارات. تضيء عيونهم عندما يرونك وينظرون إليك وكأنهم يتأملونك».

وتضيف في مقال لها، نشر الخميس على موقع «سيكولوجي توداي»، أن المحبين يتميزون بأنهم يحترمون اختلافاتك ولا يحاولون تغيير شخصيتك لتكون نسخةً أكثر ملاءمةً لهم. إنهم يحبون غرائبك، ويفهمون تناقضاتك. إنهم مفتونون بخصوصياتك.

وتتابع: «في وجودهم، يمكنك التحدث بحرية تامة، فهم يستمعون إليك كما لو كنت برنامجهم المفضل. يمكنك الخوض في أفكارك، أو التعبير عن غضبك، أو البوح بأفكارك المزعجة في وقت متأخر من الليل. فالحب الحقيقي يرحب بشخصيتك الحقيقية».

وتستطرد: «المحبون يطرحون أسئلة ليفهموك بشكل أفضل. يمنحونك كامل انتباههم. محادثاتكما تسير بسلاسة وعفوية. لحظة تضحكان على شيء تافه، وفي اللحظة التالية تتحدثان عن ذكريات الطفولة».

الحب الحقيقي يجعلك تشعر بالأمان (بكسلز)

وتشدد بالان على أن الزمن غالباً ما يتوقف عندما يجتمع المحبان معاً. تقول: «تتحدثان لعشرين دقيقة، وفجأة تصبح الساعة الثالثة صباحاً. يتلاشى كل شيء آخر في الخلفية حتى تشعران وكأنكما وحدكما موجودان. يصبح الزمن لانهائياً».

وكما أفادت فإن المحب يجعلك الشخص المُفضّل لديه، فأنت أول من يرسل له رسالة نصية، وأول من يتصل به، وأول من يقول: «لن تصدق ما حدث للتو». مع المحب تصبح الحياة وكأنها أشبه بمواجهة بينكما والعالم، بالإضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة.

وأضافت أن خططهم المستقبلية دائماً ما تشملك، ولكن ليس بطريقة اعتمادية. تبدو هذه الخطط عفوية وطبيعية: «لنذهب إلى ذلك المهرجان الشهر القادم»، «عندما تعود، علينا تجربة ذلك المطعم الجديد». يفكرون دائماً بضمير الجمع «نحن». يشاركونك حتى في اللحظات غير الممتعة من الحياة، مثل الخروج للعمل عند شروق الشمس أو اصطحابك بعد يوم طويل عندما تشعر بالإرهاق الشديد.

«يمنحونك مساحة شخصية، ويحترمون حدودك، ويدعمون نجاحك. في العلاقات الناجحة، تُفهم الحدود على أنها إشارات تُساعد على تنظيم سلامة الجهاز العصبي والحفاظ على الثقة المتبادلة»، وفق بالان، التي تشدد على أن المحبين يدعمون هواياتك غير المألوفة، سواءً كانت مراقبة الطيور أو شغفك بتحليل الأفلام. يتمنون لك النمو والتطور، يُشجعون نجاحاتك حتى لو سببت لهم بعض الإزعاج. يتابعون طلباتك، ويدعمون أفكارك، ويحلمون لك أحلاماً كبيرة.

وتشدد كاتبة المقال على أن الجمال يكمن في التفاصيل، فهم يتذكرون وجبتك الخفيفة المفضلة في طفولتك. ويتذكرون كيف تشرب قهوتك عندما تكون متوتراً وعندما تكون متحمساً، وهداياهم مثالية بشكلٍ غريب. يبدو الأمر كما لو أنهم يقرأون تفاصيل حياتك.

وأضافت أن المحبين الحقيقيين يشعرون بالراحة في مواجهة الصعوبات من أجلك. فهم لا يتجنبون المحادثات الصعبة ولا ينغلقون على أنفسهم عندما تشتد الأمور. يتحملون المسؤولية ويعتذرون دون دفاع. ويظلون فضوليين لمعرفة وجهة نظرك. لا يتنافسون، ولا يسعون للمقارنة، ولا يحاولون السيطرة. يستطيع الشريكان المستقران عاطفياً أن يلجآ لبعضهما في لحظات الشدة، ويخلقا ملاذاً آمناً حيث تُعزز الصراحة الرابطة بدلاً من أن تُهددها.

وأخيراً، تنبه بالان إلى أن جسدك يسترخي في وجودهم، ويتنفس جهازك العصبي الصعداء. قد تكون هذه أكبر علامة على الإطلاق. فالحب الحقيقي يُنظم جهازك العصبي، ويجعلك تشعر بالأمان. فمن يُحبك يجعل عالمك الداخلي يشعرك بالدفء والأمان.

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يوميات الشرق

سارة ذوق: «حبّ ع ورق» منحني الانطلاقة التي انتظرتها

«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)
«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)
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سارة ذوق: «حبّ ع ورق» منحني الانطلاقة التي انتظرتها

«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)
«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)

يُقدّم المسلسل المعرّب «حبّ ع ورق» مجموعة من الوجوه التمثيلية الناشئة والصاعدة، واستطاع بذلك جذب جيل الشباب إلى متابعته، كونه عرف كيف يقدّم شخصيات تشبهه إلى حدّ بعيد.

وتُعدّ الممثلة اللبنانية سارة ذوق من الوجوه الجديدة التي جرى التعاون معها. فقد سبق أن خاضت تجارب خجولة في الدراما المعرّبة، فجسّدت شخصية «سهى»، مساعدة المحقق، في «ستيلتو» عام 2022، ثم أطلّت في مسلسل «كريستال» عام 2023، لتكمل اليوم مشوارها مع «حبّ ع ورق».

وتشير، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه عندما عُرضت عليها المشاركة في العمل، كانت تملك فكرة عن نسخته التركية الأصلية، وكانت من متابعيه في العالم العربي. وتضيف: «أُعجبت بالدور، لا سيما أنّ مساحته أكبر من الأدوار التي قدّمتها سابقاً، كما أنّ الشخصية محورية وترتكز عليها أحداث عدة. إضافة إلى ذلك، فإنّ فريق الممثلين المشاركين في العمل والشركة المنتجة زادا من حماستي لخوض التجربة».

مع زميلاتها في مسلسل «حبّ ع ورق» (إنستغرام)

وعمّا إذا كانت قد توقّعت مسبقاً النجاح الذي يحقّقه «حبّ ع ورق» حالياً، تردّ: «عادةً ما تلاقي هذه المسلسلات انتشاراً واسعاً في العالم العربي، محقّقةً نسب مشاهدة عالية، لكنّني لم أتوقَّع أن يحقّق هذا الانتشار الهائل. صرت أينما أمشي أو أطلّ في مناسبة، ينادونني باسم الشخصية التي أجسّدها. وأعيش اليوم حالة امتنان كبيرة للنتيجة التي حقّقها العمل».

وبالنسبة إلى تجاربها السابقة في الأعمال المعرّبة، تصف «ستيلتو» بأنه كان سبباً في تعريف المشاهد العربي بها. أما «كريستال»، الذي وقفت فيه إلى جانب محمود نصر، فتعدّه تجربة ناجحة، لا سيما أنها من المعجبات بالبطل ممثلاً. وتقول: «يستطيع أن يمثّل بنظراته، وهو شخص متواضع، وكان يقدّم لي الملاحظة بموضوعية. تعلّمت منه كثيراً».

وكانت في صغرها تحلم بممارسة طبّ الأسنان، بسبب معاناتها آنذاك من مشكلات في أسنانها. لكنها ما لبثت، عندما كبرت، أن أدركت حبّها للتمثيل، فعدلت عن فكرة ممارسة الطبّ لتتخصّص في الإذاعة والتلفزيون والسينما في الجامعة اللبنانية. وكانت بدايتها من خلال مشاركتها في مشاريع التخرّج والأفلام القصيرة.

وتؤكّد أنها باتت اليوم على مسافة قريبة من الهدف الذي تطمح إليه في عالم التمثيل: «أعدُّ نفسي من الوجوه الصاعدة التي بات لها مكانها في هذا القطاع. فشخصية (صوفي) نقطة تحوّل في مشواري، واستطعتُ إيصالها إلى المشاهد على المستوى المطلوب»؛ كاشفةً عن أنه في الحلقات المقبلة، سيشهد العمل تحوّلات تؤثّر في مجرياته بسبب هذه الشخصية.

وفي سؤال عمّا إذا كانت ستختار عرض بطولة أو دوراً مركّباً في حال قُدّما لها، تردّ: «أختار الدور المركّب، لأنّه يتطلّب منّي التحدّي ويزيد من خبرتي. كما أنّه يتطلّب منّي البحث والتدقيق في نماذج حقيقية تشبه الدور. وبذلك أختبر قدراتي التمثيلية، وأكسر نمط الفتاة الممثلة المرتكزة فقط على جمالها الخارجي».

وعن النصيحة التي تتمنّى لو أسدتها إلى نفسها في بداياتها، تقول: «عدم الخوف من أي تجربة أخوضها. ففي مسلسل (ستيلتو) قلقت من النتيجة التي يمكن أن أحقّقها، وكنت أتمنّى لو كانت ثقتي بنفسي أكبر».

تُحضّر لتصوير مسلسل جديد قريباً (إنستغرام)

وتتحدَّث سارة ذوق عن الخلطة الشبابية التي يتلوّن بها «حبّ ع ورق»: «جاءت في مكانها المناسب، فجميعنا كنّا نتبادل كرة التمثيل ونحرص على مساعدة بعضنا بعضاً، وهو ما ولّد أجواء تمثيلية ممتازة بيننا».

وعن أعمالها المستقبلية، توضح: «سندخل مواقع التصوير قريباً، وأجسّد في عمل جديد دوراً مغايراً تماماً عمّا سبق أن قدّمته، وأنا متحمّسة جداً لرؤية ردود فعل المشاهد تجاهه، لا سيما أنّ مشاهدته تجوز لأفراد العائلة أجمعين».

وتختم متحدّثة عن بطلَي «حبّ ع ورق»، أنس طيارة وهيا مرعشلي: «إنهما رائعان مهنياً وإنسانياً، وقد خضنا معاً تجربة تمثيلية حلوة. فهيا ممثلة مجتهدة، وأنس برهن في أكثر من عمل عن موهبة فذّة. كما أنه كان الدينامو في مواقع التصوير، لروح الطرافة التي يتمتّع بها والدعم الذي يقدّمه للآخرين».

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ممثلين دراما منوعات لبنان
يوميات الشرق

معارض وورش وعروض فنية تروي قصة النيل من مصر القديمة إلى الحاضر

مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)
مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)
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معارض وورش وعروض فنية تروي قصة النيل من مصر القديمة إلى الحاضر

مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)
مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)

في 15 أغسطس (آب) من كل عام، تحيي مصر ذكرى «عيد وفاء النيل»، أحد أقدم الاحتفالات المرتبطة بنهر النيل، مصدر الحياة والازدهار في مصر القديمة.

وبهذه المناسبة أقيمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي رعتها وزارة السياحة المصرية وشاركت فيها وزارة الري، وتضمنت معارض فنية وورش عمل والعديد من الأنشطة الأخرى بالمتحف القومي للحضارة المصري.

ووفق بيان لوزارة السياحة المصرية، «ارتبط فيضان النيل بالإله حابي، رمز الوفرة والخصوبة، حيث مثّلت مياهه أساس الزراعة واستمرار الحياة لدى المصريين القدماء».

وأرجع المتحف القومي للحضارة المصرية الاحتفالات بعيد وفاء النيل إلى أنه «شريان الحياة الذي قامت على ضفافه الحضارة المصرية، ومن ثم وجب التعريف بتاريخه العريق وما ارتبط به عبر العصور من فنون وحرف واحتفالات وممارسات ومعتقدات، من مصر القديمة وحتى وقتنا الحاضر».

جانب من فعاليات الاحتفال بعيد وفاء النيل (وزارة الري)

وأقيمت الأنشطة في متحف الحضارة بالتعاون مع ووزارة البيئة وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الشرقية، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، ومدرسة الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ونخبة من الفنانين المصريين.

وشمل البرنامج معارض للحرف والفنون التقليدية المرتبطة بالنيل، وورشاً تفاعلية لصناعة الفخار والرسم على البردي، إلى جانب معرض فوتوغرافي يوثّق تراث النيل وطبيعته. كما ضم معرضاً توثيقياً يستعرض تاريخ النهر وما ارتبط به من ممارسات وحرف ومعتقدات، فضلاً عن عروض فنية مستوحاة من التراث المصري القديم وفيلم وثائقي عن عيد وفاء النيل.

ويرى عالم المصريات، الدكتور حسين عبد البصير، أن «وفاء النيل ليس مجرد مناسبة احتفالية نستدعي فيها بعض المظاهر الفرعونية، وإنما هو مناسبة تكشف عن عمق العلاقة التاريخية بين المصري والنيل»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحضارة المصرية القديمة لم تنظر إلى النهر باعتباره مجرى مائياً فحسب، بل رأته أساساً للحياة والاستقرار والنظام والخصوبة، ومن هنا ارتبط النيل في الوعي المصري القديم بمفهوم التجدد واستمرار الحياة».

وتابع أن «الأهم في مثل هذه الفعاليات أن ننتقل من فكرة استدعاء الطقس الفرعوني إلى فهم المعنى الذي كان وراء الطقس. فالحضارة لا تُستعاد بارتداء الملابس القديمة أو تكرار بعض المظاهر الاحتفالية، وإنما باستعادة الأفكار والقيم التي صنعتها. وكان النيل في مصر القديمة قصة حياة كاملة: الزراعة والقرية والمدينة والمعبد والاقتصاد والفن والأسطورة وحتى مفهوم الزمن نفسه».

ورش فنية بمتحف الحضارة في عيد وفاء النيل (وزارة الري)

وشاركت وزارة الري المصرية في الاحتفالية، وقال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن «عيد وفاء النيل» ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو مناسبة نستحضر خلالها العلاقة الممتدة بين المصريين ونهر النيل عبر العصور، وما يحظى به النهر من مكانة راسخة في وجدان الشعب المصري، وامتداد لتقاليد أجدادنا الذين أبدعوا في إدارة مياه النيل وترويض فيضانه منذ فجر التاريخ، وأقاموا واحدة من أعرق الحضارات التي ارتبط وجودها ارتباطاً وثيقاً بالمياه.

وأضاف في بيان للوزارة، السبت، أن «هذا العيد يحمل رسالة ممتدة من الماضي إلى المستقبل، مفادها أن النيل كان ولا يزال محور الحياة والتنمية في مصر، وأن الحفاظ عليه وحسن إدارة موارده يمثلان مسؤولية وطنية تتطلب مواصلة العمل والتطوير والابتكار، بما يضمن استدامة الموارد المائية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في موارد مائية مستدامة».

ويلفت عالم المصريات إلى أن إقامة فعاليات في المتاحف، خصوصاً متحف الحضارة، تسعى إلى تحويل التاريخ من مادة محفوظة داخل فتارين إلى تجربة حية يتفاعل معها الجمهور. موضحاً أنه «عندما يشاهد المصري اليوم معرضاً فنياً أو فعالية ثقافية تستلهم علاقة المصري القديم بالنيل، فإنه لا ينبغي أن يشعر بأنه أمام ماضٍ بعيد، بل أمام جزء من ذاكرته الثقافية الممتدة حتى الحاضر».

وعدّ عبد البصير «العلاقة بين المصري والنيل واحدة من أعمق القصص التي يمكن أن نحكيها عن مصر. وحين ننجح في تقديم هذه القصة بلغة معاصرة تجمع بين العلم والفن والمتعة، يصبح المتحف مساحة للحياة لا مجرد مكان لحفظ الآثار».

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