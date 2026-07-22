وفاة شقيقة مدرب منتخب تركيا فينتشينزو مونتيلا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، يعيش حالة من الحزن بعد وفاة شقيقته كاترينا، التي فارقت الحياة في المستشفى إثر تعرضها لحادث منزلي.

وأوضح الاتحاد أن الأطباء بذلوا جهوداً لإنقاذ حياتها على مدار عدة أيام، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وكتب الاتحاد التركي لكرة القدم عبر منصة «إكس»:«نتقدم، باسم الاتحاد التركي لكرة القدم، بخالص التعازي إلى أسرة الفقيدة وذويها، وعلى وجه الخصوص المدير الفني لمنتخبنا الأول فينتشينزو مونتيلا».

وتولى مونتيلا 52 عاماً، المهاجم السابق لمنتخب إيطاليا، تدريب المنتخب التركي في سبتمبر (أيلول) 2023، وقاده إلى نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) ثم إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي ودعها الفريق من دور المجموعات.

ويمتد عقد مونتيلا حتى بعد بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2028».