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الرياضة رياضة عالمية

«موتو جي بي»: الفرنسي كوراتارارو إلى هوندا اعتباراً من الموسم المقبل

فابيو كوراتارارو (أ.ف.ب)
فابيو كوراتارارو (أ.ف.ب)
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«موتو جي بي»: الفرنسي كوراتارارو إلى هوندا اعتباراً من الموسم المقبل

فابيو كوراتارارو (أ.ف.ب)
فابيو كوراتارارو (أ.ف.ب)

سيخوض الفرنسي فابيو كوراتارارو، بطل العالم لعام 2021، تحدياً جديداً بعيداً عن ياماها اعتباراً من الموسم المقبل من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، بانتقاله إلى فريق هوندا بعقد لعامين، وفق ما أعلن الأخير.

وقال الصانع الياباني في بيان: «يسر هوندا رايسينغ كوربوريشن الإعلان عن التعاقد مع فابيو كوارتارارو للمشاركة في موسمي 2027 و2028 من بطولة العالم للموتو جي بي»، مضيفاً: «سينافس كوارتارارو مع فريق هوندا التابع للمصنع مع انطلاق حقبة محركات 850 سي سي في بطولة موتو جي بي اعتباراً من عام 2027».

وبعد ثمانية مواسم مع الصانع الياباني الآخر ياماها الذي جاء به إلى الفئة الكبرى عام 2019 وأعلن عن رحيله قبل ثلاثة أسابيع، سيخوض ابن الـ27 عاماً تجربة جديدة مع هوندا بعد إكمال موسمه الأخير مع الفريق الذي منحه اللقب العالمي عام 2021 والوصافة في العام التالي.

وحقق الدراج الفرنسي خلال مسيرته مع ياماها 11 فوزاً، فيما انطلق من المركز الأول 21 مرة.

وبعد 11 سباقاً من أصل 22 في روزنامة هذا الموسم، يحتل كوارتارارو المركز الرابع عشر برصيد 55 نقطة، بفارق كبير جداً عن المتصدر الإسباني خورخي مارتين (أبريليا) الذي يملك 208 نقاط.

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