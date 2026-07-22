الحارسة الإسبانية ميسا تنضم إلى آرسنال بعد 6 سنوات في الريال

أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، اليوم (الأربعاء) ضم حارسة المرمى الإسبانية ميسا رودريغيز التي حملت شارة قيادة ريال مدريد الموسم الماضي، في صفقة انتقال مجاني بعد 6 سنوات قضتها مع الفريق الإسباني.

ومثلت رودريغيز منتخب إسبانيا في 24 مباراة، وكانت ضمن القائمة التي تُوِّجت بلقب كأس العالم للسيدات عام 2023، ودوري الأمم الأوروبية للسيدات في العام التالي.

وشاركت رودريغيز (27 عاماً) في 215 مباراة مع ريال مدريد على مدار 6 مواسم.

وقالت رودريغيز: «تحمست للغاية للانضمام إلى الفريق، وخوض هذا التحدي الجديد. أرغب في مساعدته على الفوز بألقاب».

ويبدأ آرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، مشواره في الدوري الممتاز مع انطلاق المسابقة في سبتمبر (أيلول) المقبل.