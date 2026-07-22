عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الحارسة الإسبانية ميسا تنضم إلى آرسنال بعد 6 سنوات في الريال

ميسا رودريغيز (رويترز)
ميسا رودريغيز (رويترز)
TT
TT

الحارسة الإسبانية ميسا تنضم إلى آرسنال بعد 6 سنوات في الريال

ميسا رودريغيز (رويترز)
ميسا رودريغيز (رويترز)

أعلن نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، اليوم (الأربعاء) ضم حارسة المرمى الإسبانية ميسا رودريغيز التي حملت شارة قيادة ريال مدريد الموسم الماضي، في صفقة انتقال مجاني بعد 6 سنوات قضتها مع الفريق الإسباني.

ومثلت رودريغيز منتخب إسبانيا في 24 مباراة، وكانت ضمن القائمة التي تُوِّجت بلقب كأس العالم للسيدات عام 2023، ودوري الأمم الأوروبية للسيدات في العام التالي.

وشاركت رودريغيز (27 عاماً) في 215 مباراة مع ريال مدريد على مدار 6 مواسم.

وقالت رودريغيز: «تحمست للغاية للانضمام إلى الفريق، وخوض هذا التحدي الجديد. أرغب في مساعدته على الفوز بألقاب».

ويبدأ آرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، مشواره في الدوري الممتاز مع انطلاق المسابقة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم للسيدات آرسنال ريال مدريد

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

صحتك دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

تشير دراسة حديثة إلى أن تمارين التدريب المتقطع عالي الشدة (HIIT) قد تساعد كبار السن على الحفاظ على الكتلة العضلية مع تقليل الدهون في الجسم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية منتخب إسبانيا يكتب صفحة جديدة رائعة في التاريخ الكروي لبلاده ويتوج بطلاً للعالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كيف بسطت إسبانيا سلطتها على كرة القدم العالمية؟

حقق المنتخب الإسباني أطول سلسلة انتصارات متتالية لأي منتخب أوروبي أو من أميركا الجنوبية في التاريخ

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية نهائي كأس العالم 2030 سيحظى بتنافس كبير بين المغرب وإسبانيا (رويترز)
رياضة عالمية

صراع نهائي مونديال 2030… هل يذهب إلى مدريد أم الدار البيضاء؟

يتحول سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة خلف الكواليس

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية فيل فودن (أ.ب)
رياضة عالمية

فودن يمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030

مدّد المهاجم فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية هيربرت هاينر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رئيس بايرن: كلوب هو الرجل المناسب لتدريب المنتخب الألماني

يرى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يورغن كلوب «هو الرجل المناسب» لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)