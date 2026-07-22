رئيس بايرن: كلوب هو الرجل المناسب لتدريب المنتخب الألماني

يرى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يورغن كلوب «هو الرجل المناسب» لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح بعدما ودع الفريق بطولة العالم مبكراً للمرة الثالثة على التوالي.

وينتظر على نطاق واسع أن يتم الإعلان، يوم الجمعة المقبل، تعيين المدرب السابق لليفربول مديراً فنياً للمنتخب الألماني، خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي استقال من منصبه عقب خروج الفريق من دور الـ32 أمام باراغواي.

ورغم المنافسة التاريخية بين كلوب وبايرن ميونيخ، عندما كان مدرباً لبوروسيا دورتموند، حيث قاد فريقه لإحراز لقبي الدوري الألماني عامي 2011 و2012 على حساب النادي البافاري، فإن هاينر أكد ثقته الكاملة بقدرات المدرب الألماني.

وقال هاينر للصحافيين، اليوم الأربعاء: «أعتقد أنه حل جيد».

وأضاف: «عندما تنظر إلى أداء المنتخب في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، تدرك أنه بحاجة الآن إلى الحافز وإلى شعور ببداية جديدة».

يورغن كلوب (أ.ف.ب)

وتابع: «لدينا لاعبون جيدون، وأعتقد أن يورغن كلوب هو الرجل المناسب تماماً. لقد حقق نجاحات كبيرة مع جميع الأندية التي عمل بها، سواء ماينز أو بوروسيا دورتموند أو ليفربول».

وأكد هاينر أن كلوب (59 عاماً) «نجح دائماً في كسب الجماهير واللاعبين، وأخذ النادي بأكمله معه في كل محطة، وأعتقد أنه سيحقق الأمر نفسه مع المنتخب الألماني».

ووصف رئيس بايرن ميونيخ كلوب بأنه «شخص بارع في التعامل مع الآخرين على جميع المستويات».

وأضاف رئيس بايرن: «إنه قادر على إقناع الناس بأفكاره، كما يستطيع بث الحماس، وإلهام الفريق لتقديم أكثر من 100 في المائة من إمكاناته داخل الملعب».

ومنذ رحيله عن ليفربول في مايو (أيار) 2024، شغل كلوب منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في مجموعة «ريد بول»، بعدما أعلن آنذاك رغبته في الابتعاد عن التدريب لفترة.

ومن المتوقع أن يوقع كلوب عقداً مع الاتحاد الألماني لكرة القدم يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030.