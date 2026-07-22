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الرياضة رياضة عالمية

فودن يمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030

فيل فودن (أ.ب)
فيل فودن (أ.ب)
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فودن يمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030

فيل فودن (أ.ب)
فيل فودن (أ.ب)

مدّد المهاجم فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات، الأربعاء.

ويمنح العقد الجديد الدولي الإنجليزي قدراً كبيراً من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنتسو ماريسكا دفعة معنوية.

وعانى فودن (26 عاماً) تراجعاً في المستوى خلال فترة أثّرت فيها الإصابات على مشاركاته، وشهدت أيضاً استبعاده من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم الأخيرة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي، حسم مستقبله على المدى الطويل.

وقال فودن: «إن ربط مستقبلي بمانشستر سيتي يعني كل شيء بالنسبة إليّ. اللعب لهذا النادي هو كل ما أردته دائماً، ويُمثّل ارتداء هذا القميص شرفاً كبيراً لي».

وأضاف: «أدرك جيداً أنني كنت محظوظاً بكوني جزءاً من فترة تاريخية شهدت الفوز بعدد كبير من الألقاب، لكننا نتطلع دائماً إلى المستقبل ونسعى لإحراز المزيد».

وتابع: «لا يسعني سوى أن أشكر النادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير على إيمانهم بي وثقتهم بأنني أقدّم كل ما لدي لسيتي، وأتمنى أن أكون قادراً على رد هذا الجميل لأعوام مقبلة».

وأحرز فودن مع سيتي ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، وذلك منذ ترفيعه من أكاديمية النادي إلى الفريق الأول.

ويُعدّ فودن اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ مانشستر سيتي إلى جانب البرتغالي برناردو سيلفا وجون ستونز اللذين رحلا مع نهاية الموسم الماضي.

لكن قبل عام، وبعد معاناته في استعادة المستوى الذي قدّمه في المواسم السابقة، تحدث فودن بصراحة عن معاركه خارج الملعب مع صحته النفسية.

وسجّل فودن 110 أهداف في 369 مباراة بقميص سيتي، لكنه بدأ أساسياً في سبع مباريات فقط من آخر 26 مباراة للفريق بقيادة مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا، قبل تولي ماريسكا المدرب السابق لتشلسي المسؤولية في يونيو (حزيران).

وأكّد فودن أنه يتطلع إلى العمل مع ماريسكا الذي كان ضمن الجهاز الفني لغوارديولا خلال موسم الثلاثية التاريخية 2022 - 2023 «أنا متحمس جداً. سبق لي العمل مع إنتسو من قبل. عندما كان معنا في موسم الثلاثية، كان رائعاً».

وأضاف: «إنه مهتم بالتفاصيل والأمور الصغيرة التي تُحدث فرقاً كبيراً، وحتى من خلال التدريبات الحالية معه، يمكنك أن تلاحظ مدى تميزه كمدرب».

وأكمل: «الطريقة التي يحب أن يبني بها اللعب من الخلف والاعتماد بشكل كبير على الاستحواذ تناسب أسلوبي في اللعب بشكل ممتاز».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بريطانيا

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