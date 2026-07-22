الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا اعتزال كرة القدم، ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقدين.

وأكد أوتشوا (41 عاماً) إقدامه على هذه الخطوة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، عقب مشاركته في النسخة السادسة له في «كأس العالم».

وحلّ أوتشوا بديلاً في آخِر 12 دقيقة من مباراة فازت فيها المكسيك 2-0 على التشيك، واستمتع بتصفيق الجماهير في استاد أزتيكا، وهو الملعب الذي شهد بدايته الأولى مع الفريق الأول لنادي كلوب أميركا في عام 2004.

وكتب أوتشوا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «قدمت كل ما لديَّ، ولم أدّخر حبة عرق واحدة في الملعب من أجل الأندية التي لعبت لها والمنتخب الوطني. واليوم، أُعلّق قفازي».

وأضاف: «أن تكون حارس مرمى يعني أن تدرك أنك قد تنتظر 90 دقيقة من أجل لحظة واحدة يتوقف عليها كل شيء. وعندما تأتي تلك اللحظة، لا يمكنك التردد».

ومثَّل أوتشوا منتخب المكسيك، لأول مرة في «كأس العالم»، خلال بطولة ألمانيا 2006، وواصل الظهور في نُسَخ جنوب أفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022 والتي شهدت تصدّيه الشهير لركلة جزاء من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وعلى مستوى الأندية، خاض أوتشوا مسيرة حافلة امتدت 22 عاماً لعب خلالها في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.