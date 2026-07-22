«الاتحاد الإنجليزي» يوجه اتهامات لمدرب «ساوثامبتون» إيكرت في فضيحة تجسس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توجيه اتهامات لتوندا إيكرت، مدرب «ساوثامبتون»، في فضيحة تجسس.

وتسببت هذه الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهِّل لـ«الدوري الإنجليزي الممتاز».

واستُبعد «ساوثامبتون» من النهائي الذي يوصف بأنه «الأغلى في كرة القدم»؛ لأن الفوز بها يعني الصعود إلى «دوري الأضواء»، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تُقدَّر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (268.1 مليون دولار)، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.

وقدم إيكرت اعتذاراً على حسابات «ساوثامبتون» على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن مشاهدة التدريبات كانت ممارسة شائعة في بطولات «الدوري» الأخرى التي عمل بها.