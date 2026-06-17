أسماء «خبيرة» تتنافس على كرسي ضمك الشاغر

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في نادي ضمك، وفق جدول زمني يمتد من 21 يونيو (حزيران) حتى 12 يوليو (تموز) 2026، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية واعتماد المجلس الجديد.

وبحسب الجدول المعلن، يبدأ استقبال طلبات الترشح وقيد الناخبين يوم الأحد 21 يونيو، ويستمر 3 أيام، فيما تُعلن القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في 24 يونيو، مع فتح باب الطعون لمدة يوم واحد بتاريخ 29 يونيو.

كما خُصصت الفترة من 30 يونيو حتى 4 يوليو للنظر في الطعون المقدمة، على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 5 يوليو.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية والاقتراع يوم الاثنين 6 يوليو 2026، يليها فتح باب الطعن على إجراءات الجمعية في 7 يوليو، قبل أن تُختتم العملية الانتخابية بالنظر في الطعون واعتماد النتائج خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو، تمهيداً لاعتمادها رسمياً من وكيل وزارة الرياضة والشباب.

كما أوضح النادي عبر الإعلان إتاحة الأدلة الإرشادية الخاصة بالترشح والعضوية، إلى جانب نماذج الإفصاح والتقديم الإلكتروني عبر منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، علمت مصادر «الشرق الأوسط» عن توجه عدد من الأسماء التي تمتلك خبرات سابقة في المجال الرياضي لخوض سباق الترشح، مع الاستفادة من الكوادر الشبابية في تشكيل القوائم الانتخابية، وسط ترقب لمنافسة قوية على رئاسة نادي ضمك خلال المرحلة المقبلة.