انكماش التصنيع التركي يتواصل في يوليو بفعل ضعف الطلب

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، استمرار انكماش قطاع التصنيع التركي خلال شهر يوليو (تموز)، مع استمرار ضعف ظروف السوق وتراجع الطلب المحلي والخارجي، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتقليص الوظائف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول والذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.7 نقطة في يوليو، مقارنة مع 47.1 نقطة في يونيو (حزيران). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط، بينما تعكس القراءة فوقه نمواً.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»: «بدأ النصف الثاني من عام 2026 على غرار نهاية النصف الأول، إذ واصل المصنعون الأتراك مواجهة صعوبات في تحقيق النمو نتيجة ضعف الطلب، الذي تفاقم بفعل الحرب في الشرق الأوسط»، وفق «رويترز».

وتراجعت الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مجدداً، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يونيو. وعزت الشركات ضعف الطلب إلى تدهور ظروف السوق واستمرار ضغوط الأسعار، في حين أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على طلبات التصدير.

كما أظهر المسح انخفاض الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وإن بوتيرة طفيفة، إلى جانب تراجع مستويات التوظيف، مع إشارة بعض الشركات إلى مغادرة عدد من العاملين وظائفهم.

وأدَّى ضعف الطلب إلى تراجع النشاط الشرائي وانخفاض مستويات المخزون، في إطار مساعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق الحالية.

وفي المقابل، واصلت ضغوط التضخم تراجعها خلال يوليو، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما سجلت أسعار الإنتاج أضعف معدل زيادة لها منذ بداية عام 2026.