عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

انكماش التصنيع التركي يتواصل في يوليو بفعل ضعف الطلب

يعمل موظف على خط التجميع في مصنع تويوتا للسيارات في ساكاريا (رويترز)
يعمل موظف على خط التجميع في مصنع تويوتا للسيارات في ساكاريا (رويترز)
TT
TT

انكماش التصنيع التركي يتواصل في يوليو بفعل ضعف الطلب

يعمل موظف على خط التجميع في مصنع تويوتا للسيارات في ساكاريا (رويترز)
يعمل موظف على خط التجميع في مصنع تويوتا للسيارات في ساكاريا (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، استمرار انكماش قطاع التصنيع التركي خلال شهر يوليو (تموز)، مع استمرار ضعف ظروف السوق وتراجع الطلب المحلي والخارجي، مما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتقليص الوظائف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول والذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.7 نقطة في يوليو، مقارنة مع 47.1 نقطة في يونيو (حزيران). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط، بينما تعكس القراءة فوقه نمواً.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»: «بدأ النصف الثاني من عام 2026 على غرار نهاية النصف الأول، إذ واصل المصنعون الأتراك مواجهة صعوبات في تحقيق النمو نتيجة ضعف الطلب، الذي تفاقم بفعل الحرب في الشرق الأوسط»، وفق «رويترز».

وتراجعت الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ مجدداً، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يونيو. وعزت الشركات ضعف الطلب إلى تدهور ظروف السوق واستمرار ضغوط الأسعار، في حين أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على طلبات التصدير.

كما أظهر المسح انخفاض الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وإن بوتيرة طفيفة، إلى جانب تراجع مستويات التوظيف، مع إشارة بعض الشركات إلى مغادرة عدد من العاملين وظائفهم.

وأدَّى ضعف الطلب إلى تراجع النشاط الشرائي وانخفاض مستويات المخزون، في إطار مساعي الشركات للتكيف مع ظروف السوق الحالية.

وفي المقابل، واصلت ضغوط التضخم تراجعها خلال يوليو، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بينما سجلت أسعار الإنتاج أضعف معدل زيادة لها منذ بداية عام 2026.

مواضيع
حرب إيران شركات صناعة تركيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بأقل من التوقعات... ارتفاع التضخم الشهري في تركيا إلى 1.78 % خلال يوليو

الاقتصاد رجل يحمل الشاي لبيعه في سوق التوابل بإسطنبول (رويترز)

بأقل من التوقعات... ارتفاع التضخم الشهري في تركيا إلى 1.78 % خلال يوليو

ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 1.78 في المائة على أساس شهري خلال يوليو (تموز)، في زيادة جاءت أقل قليلاً من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد مقر مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي»: الحرب ألحقت ضرراً كبيراً باستهلاك الأُسر في منطقة اليورو

تراجع استهلاك الأُسر في منطقة اليورو بشكل حاد، خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإيرانية، مع تراجع الثقة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تستهل أغسطس بمكاسب مدعومة بآمال حل دبلوماسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الاثنين، لتبدأ شهر أغسطس (آب) بأداء إيجابي، مدعومة بآمال تحقيق تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
الاقتصاد

انخفاض عوائد السندات الأوروبية مع انحسار مخاطر تصعيد الشرق الأوسط

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قرب بدء محادثات مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
الاقتصاد

تباين الأسهم الآسيوية مع تراجع التوتر بين واشنطن وطهران

تباين أداء الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، في وقت ارتفع فيه الين الياباني مقابل الدولار، بعد تأكيد الولايات المتحدة واليابان تدخلهما لدعم العملة اليابانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)