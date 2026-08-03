الذهب يصعد مع تراجع مخاوف التصعيد الأميركي ضد إيران

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مستفيدة من تراجع أسعار النفط، بعدما أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن شن هجمات جديدة على إيران، مفضلاً إتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق، وهو ما خفّف نسبياً المخاوف بشأن تسارع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 4068.54 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 4066.60 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، تعرَّض الدولار الأميركي لضغوط بعد تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين، مما جعل الذهب، المسعَّر بالدولار، أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»: «إن الذهب استهلّ الأسبوع بأداء إيجابي نسبياً، إلا أن مكاسبه لا تزال محدودة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بأسواق النفط وتطورات الشرق الأوسط»، مضيفاً أن هذه بداية متفائلة، لكنها تتسم بالحذر بالنسبة للمعدِن النفيس.

كان ترمب قد أعلن أن المحادثات مع إيران ستُعقَد يوم الاثنين، دون أن يحدد مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق، في حين هبطت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة.

وتعرَّض الذهب لضغوط منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني، إذ إن ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة؛ نظراً إلى أنه لا يُدر عائداً.

ويترقب المستثمرون، هذا الأسبوع، سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية تشمل بيانات فرص العمل، وتقرير التوظيف الصادر عن «إيه دي بي»، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية؛ لما لها من تأثير محتمل على توقعات السياسة النقدية.

وأشار ووترر إلى أن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، أو صدور بيانات قوية للوظائف غير الزراعية تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، قد يحدّ من مكاسب الذهب.

في السياق نفسه، أعرب ثلاثة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذين عارضوا قرار تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع السياسة النقدية، الأسبوع الماضي، عن مخاوفهم، يوم الجمعة، من بقاء التضخم فوق مستهدَف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في أقرب وقت.

من جانبهم، أكد محللو «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة، أنهم ما زالوا يتوقعون أن يحافظ الذهب على دعم قوي في الأجل القريب، قبل أن يستأنف تعافيه بدعم من الطلب الموسمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة إلى 58.46 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1650.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1293.50 دولار.