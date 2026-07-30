الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما واصلت الأسواق تقييم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش بشأن مكافحة التضخم، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 4048.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل ارتفاعاً وصل إلى 2 في المائة خلال الجلسة السابقة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.3 في المائة إلى 4045.70 دولاراً للأونصة، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»: «تعكس العوائد توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة، وإذا اعتقد المستثمرون أن مخاطر التضخم ستدفع إلى مزيد من رفع الفائدة، فإن العوائد سترتفع»، مضيفة أن ذلك يشكل ضغطاً على أسعار الذهب.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، فيما جدد وارش التأكيد على التزام البنك المركزي بخفض التضخم، وهو ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية.

ورغم أن الذهب يُعد أداة تحوط تقليدية ضد التضخم، فإنه يفقد جزءاً من جاذبيته في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة؛ نظراً لكونه أصلاً غير مدر للعائد.

ولا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 65 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، رغم تراجع هذه النسبة من نحو 81 في المائة قبل إعلان قرار السياسة النقدية، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويترقب المستثمرون أيضاً صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو (حزيران)، المقرر نشرها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة داخل إيران، الأربعاء، في تصعيد للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، والتي اتسع نطاقها تدريجياً ليشمل دولاً أخرى في المنطقة.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط، الخميس، متخلية عن جزء من مكاسبها، مع استمرار ناقلات النفط في مغادرة منطقة الشرق الأوسط.

وقال محللون في شركة «تي دي سيكيوريتيز» في مذكرة: «من المرجح أن يتراجع الذهب إلى نحو 3900 دولار للأونصة، في ظل استمرار الضغوط التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال فصل الصيف».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 57.30 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 1593.77 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1253.25 دولار للأونصة.