عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ نمو قطاع التصنيع الهندي في يوليو إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 سنوات

عمال داخل مصنع زجاج في فيروز آباد بالهند (رويترز)
عمال داخل مصنع زجاج في فيروز آباد بالهند (رويترز)
TT
TT

تباطؤ نمو قطاع التصنيع الهندي في يوليو إلى أدنى مستوى منذ نحو 5 سنوات

عمال داخل مصنع زجاج في فيروز آباد بالهند (رويترز)
عمال داخل مصنع زجاج في فيروز آباد بالهند (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن قطاع التصنيع الهندي سجل في يوليو (تموز) أبطأ وتيرة نمو له منذ نحو خمس سنوات، مع استمرار ضعف الطلب الإجمالي وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى فقدان القطاع بعضاً من زخمه.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الهندي الصادر عن «ستاندرد آند بورز إتش إس بي سي» إلى 53.5 نقطة في يوليو، مقارنة مع 54.2 نقطة في يونيو (حزيران)، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021، وجاء دون التقدير الأولي البالغ 53.9 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءة دونه انكماشاً، وفق «رويترز».

وتباطأت وتيرة نمو الطلبات الجديدة، وهي مؤشر رئيسي على الطلب، إلى ثاني أضعف مستوى لها خلال أكثر من أربع سنوات، في ظل تأثير ظروف السوق الصعبة وتراجع اهتمام العملاء سلباً على نمو المبيعات.

في المقابل، سجَّلت طلبات التصدير الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ أبريل (نيسان)، لكنها بقيت محدودة بعد تراجعها في يونيو إلى أدنى مستوى لها خلال 39 شهراً.

ولم يطرأ تغير يُذكر على وتيرة نمو الإنتاج مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار ضعف أداء قطاع السلع الاستهلاكية، في حين أظهر مصنعو السلع الوسيطة والرأسمالية أداءً أفضل.

وواصل التوظيف ارتفاعه للشهر التاسع والعشرين على التوالي، إلا أن وتيرة نمو الوظائف كانت الأبطأ خلال هذه الفترة.

كما تراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال يوليو، رغم استمرار ارتفاع تكاليف النقل. وارتفعت أسعار البيع بشكل طفيف فقط، وبوتيرة مماثلة تقريباً لشهر يونيو، مما حدَّ من الضغوط على المستهلكين.

وارتفعت ثقة الشركات بشكل طفيف مقارنة بأدنى مستوى سجلته في يونيو، بدعم من توقعات إيجابية بشأن الطلب المستقبلي ومشاريع البنية التحتية.

مواضيع
شركات صناعة الهند

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الصادرات تعزز نمو قطاع التصنيع الكوري الجنوبي في يوليو

الاقتصاد ينقل عامل مكونات الطلاء في مصنع بمدينة أنسان (رويترز)

الصادرات تعزز نمو قطاع التصنيع الكوري الجنوبي في يوليو

تسارع النشاط الصناعي في كوريا الجنوبية خلال يوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الصادرات، مما يعكس تحسناً في ظروف التصنيع.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد يعمل موظف على خط التجميع في مصنع تويوتا للسيارات في ساكاريا (رويترز)
الاقتصاد

انكماش التصنيع التركي يتواصل في يوليو بفعل ضعف الطلب

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، استمرار انكماش قطاع التصنيع التركي خلال شهر يوليو (تموز)، مع استمرار ضعف ظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد يعمل موظفون على خط التجميع في مصنع موسكو للسيارات «موسكفيتش» (رويترز)
الاقتصاد

نمو قطاع التصنيع الروسي يسجل أسرع وتيرة في 18 شهراً خلال يوليو

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، اليوم الاثنين، أن قطاع التصنيع الروسي سجَّل أسرع وتيرة نمو له في 18 شهراً خلال يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
الاقتصاد

السوق السعودية تستهل الأسبوع بارتفاع 100 نقطة مع صعود القياديات

ارتفع مؤشر السوق السعودية 1.1 % بدعم الأسهم القيادية، وسط تداولات محدودة وصعود واسع لأسهم القطاعات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدير حسابات يتابع أسعار الأسهم في «وول ستريت» (أ.ب)
الاقتصاد

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حاسماً مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات

تدخل الأسهم الأميركية، أسبوعاً حاسماً تحت وطأة حالة من عدم اليقين، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل ونتائج الشركات الكبرى؛ بحثاً عن إشارات تحدِّد مسار السوق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)