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العالم أميركا اللاتينية

ميلي يتهم سانشيز بالسعي إلى تجنيس مهاجرين لأغراض انتخابية

الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي (رويترز)
الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي (رويترز)
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ميلي يتهم سانشيز بالسعي إلى تجنيس مهاجرين لأغراض انتخابية

الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي (رويترز)
الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي (رويترز)

اتهم الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي، الأحد، دون تقديم أدلة، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز باستغلال وصول مهاجرين من أجل «تجنيسهم» وكسب أصواتهم، بهدف «إدامة طغيانه»، وذلك رداً على سؤال بشأن أزمة الهجرة في سبتة.

وتدفّق عشرات الآلاف، بصورة غير مسبوقة، خلال الأيام الأخيرة، إلى هذا الجيب الإسباني المُحاذي للمغرب. وأعادت السلطات الإسبانية «الغالبية الساحقة» من هؤلاء المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير نظامية، إلى المغرب، وفق مدريد التي أعلنت مقتل 72 شخصاً، في حين أحصت الرباط 11 قتيلاً، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميلي، في مقابلة مع قناة «إل إن+» التلفزيونية: «في حالة إسبانيا، يستخدم سانشيز هؤلاء المهاجرين لتجنيسهم وحملهم على التصويت له، من أجل إدامة طغيانه».

واستغلّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حليف ميلي واليمين المتطرف الأوروبي أيضاً، مشاهد سبتة للدفاع عن سياساتهم المناهضة للهجرة ومهاجمة خصومهم اليساريين.

وقال ترمب: «إذا لم نكن في السلطة، فسيجتاح بلدنا مهاجرون بأعداد تجعل ما يحدث في إسبانيا يبدو أمراً تافهاً»، واصفاً ما يجري بأنه «اجتياح».

كانت حكومة ميلي قد أصدرت، الخميس، مرسوماً يحظر مستقبلاً دخول الأجانب المُعادين للأرجنتين أو لشعبها، أو يُعرّضهم للترحيل.

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