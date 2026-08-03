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الرياضة رياضة عالمية

الأمطار تُعطل نهائي «دورة واشنطن» وتُوقف اللعب في «كندا المفتوحة»

ألكسندرا إيالا (د.ب.أ)
ألكسندرا إيالا (د.ب.أ)
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الأمطار تُعطل نهائي «دورة واشنطن» وتُوقف اللعب في «كندا المفتوحة»

ألكسندرا إيالا (د.ب.أ)
ألكسندرا إيالا (د.ب.أ)

تسببت الأمطار، يوم الأحد، في تعطيل بطولات التنس ​في أنحاء أميركا الشمالية، مما أدى إلى تأجيل نهائي «دورة واشنطن المفتوحة» بين الأميركية جيسيكا بيغولا والفلبينية ألكسندرا إيالا، وإلغاء الجلسة المسائية في «دورة كندا المفتوحة» ‌في مونتريال، ‌وتوقف المباريات ​في ‌تورونتو.

وبعد تأخير ⁠المباراة ​لمدة 3 ⁠ساعات، بالفعل، قبل أن تبدأ، فازت بيغولا بالمجموعة الافتتاحية 6-4 أمام إيالا في واشنطن، لكن المباراة النهائية عُلقت، بينما كانت الفلبينية ⁠متقدمة 2-1 في المجموعة الثانية.

كما ‌أثّرت ‌الأحوال الجوية على منافسات ​«بطولة كندا ‌المفتوحة»، حيث تقام منافسات السيدات ‌في تورونتو، ومنافسات الرجال في مونتريال.

وفي تورونتو، علق اللعب على الملعب الرئيسي، خلال المباراة ‌التي جمعت بين البولندية ماجدالينا فريخ والفرنسية ليوليا غانغان.

وفي ⁠مونتريال، ⁠ألغى المُنظمون جميع المباريات الجارية والمتبقية في الجلسة النهارية بسبب الظروف الجوية الحالية والمتوقَّعة، قبل أن يقرروا إلغاء الجلسة المسائية.

وقال المُنظمون، على وسائل التواصل الاجتماعي: «أُلغيت الجلسة المسائية ليوم 2 أغسطس (آب)، وهي الجلسة الثالثة. يُرجى ملاحظة أن ​فريق التذاكر لدينا ​سيتصل بحاملي التذاكر قريباً لعرض الخيارات المتاحة أمامهم».

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