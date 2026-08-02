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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ممفيس»: الروسية ليوتوفا تحرز أول ألقابها

الروسية كريستينا ليوتوفا بطلة ممفيس (أ.ف.ب)
الروسية كريستينا ليوتوفا بطلة ممفيس (أ.ف.ب)
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«دورة ممفيس»: الروسية ليوتوفا تحرز أول ألقابها

الروسية كريستينا ليوتوفا بطلة ممفيس (أ.ف.ب)
الروسية كريستينا ليوتوفا بطلة ممفيس (أ.ف.ب)

توّجت الروسية كريستينا ليوتوفا بأول ألقابها عن 16 عاماً، بإحرازها النسخة الأولى من دورة ممفيس لكرة المضرب (250 نقطة) بعد تغلبها في النهائي الأحد على التشيكية داريا فيدمانوفا 1-6 و6-1 و6-3.

وخاضت اللاعبة اليافعة، الصاعدة من التصفيات، أول دورة لها على الإطلاق في دورات رابطة المحترفات (دبليو تي إيه)، وباتت أصغر لاعبة تحرز لقباً فيها منذ الأميركية كوكو غوف في لينس النمسوية عام 2019.

وبدت ليوتوفا متأثرة خلال المجموعة الأولى برهبة الحدث، حيث خسرت إرسالها 3 مرات، لكنها فرضت سيطرتها بالكامل على منافستها في المجموعتين التاليتين، رغم انتفاضة متأخرة من فيدمانوفا التي كسرت إرسال الروسية عندما كانت متأخرة 2-4 في المجموعة الثالثة، كما أنقذت 3 نقاط لحسم المباراة عند تأخرها 3-5.

وفي النهاية، حسمت ليوتوفا الفوز بعد أكثر من ساعتين بقليل، ما سيسمح لها بأن تتقدم في التصنيف من المركز 229 إلى 126، بعدما بدأت الموسم وهي في المركز 714.

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