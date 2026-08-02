عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

ضحية جديدة للمونديال... بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر المقال (أ.ف.ب)
فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر المقال (أ.ف.ب)
TT
TT

ضحية جديدة للمونديال... بيتكوفيتش يرحل عن تدريب الجزائر

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر المقال (أ.ف.ب)
فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر المقال (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام محلية الأحد، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأول، لإنهاء العلاقة التي تربطهما بالتراضي.

كان الاتحاد الجزائري مدد مطلع يوليو (تموز) الماضي عقد بيتكوفيتش، سنتين إضافيتين حتى يوليو (تموز) 2028، وذلك لدعم الاستقرار ومكافأة المدرب على نتائجه الجيدة، لكن الأداء غير المقنع ـ«محاربي الصحراء» في نهائيات كأس العالم 2026، فجر غضبا في أوساط الجماهير التي طالبت بإقالة بيتكوفيتش، بعدما حملته مسؤولية توقف مسيرة المنتخب عند الدور 32 بعد الخسارة أمام سويسرا صفر/2.

وكشفت صحيفتي «الخبر»، والشروق»، أن الاتحاد الجزائري توصل إلى اتفاق مع بيتكوفيتش، يقضي يفسخ عقده بالتراضي مقابل حصوله على تعويض بثلاثة رواتب.

ولم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن من الاتحاد الجزائري للعبة.

وأشارت «الخبر» إلى فك الارتباط أيضا مع المدرب المساعد، دافيد موروندي ومدرب اللياقة، باولو رونغوني، ومدرب الحراس، ناني غيدو، مقابل حصولهم على نفس التعويض المالي.

كما نوهت أن الاتحاد الجزائري استدعى اللجنة التقنية للاجتماع الخميس المقبل، مرجحا دراسة ومناقشة «هوية» المدرب الجديد، واحتمال دراسة السيرة الذاتية لبعض المدربين.

وكشفت « الخبر» أن الاتحاد الجزائري يميل إلى المدرسة الإسبانية، من منطلق النجاحات المحققة من طرف المدربين الإسبان، سواء على مستوى المنتخب الإسباني، أو عديد من الأندية الأوروبية.

ووفق ذات المصدر، وقع عنتر يحيى، الدولي الأسبق، السبت، على عقده رسميا مع الاتحاد الجزائري لينضم إلى الجهاز الفني لـ«الخضر» الذي يضم أيضا مدرب الحراس، نصر الدين برارمة.

يذكر ان بيتموفيش، هطعين مدربا للمنتخب الجزائري في مارس (آذار) 2024، حيث قاده إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا 2025، والدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أخبار الجزائر الجزائر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فورمولا 1»: فترة الراحة متنفس للسائقين للابتعاد عن الضغوطات

رياضة عالمية منافسات مشتعلة في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 (أ.ب)

«فورمولا 1»: فترة الراحة متنفس للسائقين للابتعاد عن الضغوطات

شهدت منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، إثارة كبيرة حتى الآن في الموسم الجاري 2026، حيث شهدت السباقات الخمسة الأخيرة فوز خمسة سائقين مختلفين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية المهاجم الإيفواري إيمانويل لاتي لاث (رويترز)
رياضة عالمية

يونيون برلين يستعير الإيفواري لاتي لاث

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، الأحد، تعاقده مع المهاجم الإيفواري إيمانويل لاتي لاث قادما من أتلانتا يونايتد الأميركي على سبيل الإعارة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عربية الأنصار هزم النجمة وتوّج بطلا للبنان (نادي الأنصار)
رياضة عربية

الأنصار بطلاً للدوري اللبناني للمرة الـ16

أسدل الستار عن إحدى أطول نسخ الدوري اللبناني لكرة القدم، بتتويج الأنصار بطلا إثر تفوقه على غريمه التقليدي النجمة 2-1 الأحد.

«الشرق الأوسط» (جونية (لبنان))
رياضة عالمية النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

النرويجي سورلوث يبدأ التعافي بدنياً

بدأ النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد التعافي بدنيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز تودّع تورنتو (أ.ب)
رياضة عالمية

«دورة تورنتو»: فينوس ويليامز تودّع من الدور الأول

ودّعت الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس المقامة في تورونتو.

«الشرق الأوسط» (تورنتو)