«دورة تورونتو»: سابالينكا تسعى إلى استعادة توازنها

ستكون صدارة البيلاروسية أرينا سابالينكا لتصنيف رابطة محترفات كرة المضرب (دبليو تي أيه) على المحك في دورة تورونتو الألف نقطة، حيث تسعى إلى استعادة توازنها بعد خيبة بطولة ويمبلدون من خلال مواصلة هيمنتها على الملاعب الصلبة استعداداً للدفاع عن لقبها في فلاشينغ ميدوز.

وفازت سابالينكا بـ23 مباراة من أصل 24 خاضتها على الملاعب الصلبة هذا العام، وكانت خسارتها الوحيدة أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

لكنها خرجت من الدور ربع النهائي على ملاعب رولان غاروس الترابية، ثم ودعت من ثمن نهائي ويمبلدون العشبية بخسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وفي حال فشلت سابالينكا في بلوغ ثمن النهائي في تورونتو، فقد تصعد ريباكينا إلى المركز الأول عالمياً إذا توجت باللقب.

ولم يسبق لسابالينكا أن تخطت نصف نهائي هذه الدورة التي تتناوب تورونتو ومونتريال على استضافتها، لكنها أكدت أنها تشعر بالراحة وجاهزة لاستعادة مستواها بعد فترة من التوقف أعقبت خروجها من ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وقالت: «لن أقول إن (موسمها على ملاعب) التراب والعشب كانا سيئين إلى هذا الحد. حاولت القيام ببعض الأمور، لكنها لم تسر كما كنت أتوقع. والآن عدنا تقريباً إلى الأساسيات، وآمل حقاً أن يسير كل شيء على ما يرام».

وقالت سابالينكا عقب خروجها من ويمبلدون إنها تريد «نسيان كرة المضرب».

وفعلت ذلك بالفعل من خلال قضاء عطلة صيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقالت للصحافيين الأحد: «أعتقد أن الراحة كانت ضرورية جداً. أمضيت هناك ربما خمسة أو ستة أيام. شعرت بتحسن كبير، وأتطلع بفارغ الصبر للعودة إلى الملعب وبدء العمل من أجل تحقيق أهدافي خلال هذه الفترة من الموسم».

وتتصدر سابالينكا النصف الأعلى من القرعة الذي يضم أيضاً الأميركيتين جيسيكا بيغولا، الفائزة باللقب مرتين والمصنفة ثالثة، وأماندا أنيسيموفا وصيفة نسخة 2024، والبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سابعة.

وستسعى شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والمتوجة بستة ألقاب كبرى، إلى استعادة توازنها بعدما ودعت ويمبلدون من الدور الثالث.

أما ريباكينا، فتقود النصف السفلي من القرعة الذي يضم أيضاً الأميركية كوكو غوف المصنفة رابعة، أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، والتشيكية ليندا نوسكوفا المتوجة بلقب ويمبلدون.

وتدخل نوسكوفا التي اقتحمت قائمة العشر الأوليات في تصنيف «دبليو تي أيه» بعد إحرازها أول لقب كبير في مسيرتها، الدورة وهي مصنفة سادسة، وقد تواجه في الدور الثالث النجمة الصاعدة الفلبينية ألكسندرا إيالا.

والتقت اللاعبتان مرتين هذا العام، وفازت نوسكوفا في المناسبتين.

وتبرز التشيكية كارولينا موخوفا، وصيفة ويمبلدون، بين أبرز الغائبات مع تعافيها من عملية جراحية بسيطة.

كما تواصل الكندية فيكتوريا مبوكو حاملة اللقب غيابها بسبب إصابة في الركبة أجبرتها على الانسحاب من ويمبلدون، بعدما أبهرت جماهير مونتريال العام الماضي في طريقها إلى أول لقب لها في دورات «دبليو تي أيه».

كما شهدت دورة مونتريال للرجال من فئة ماسترز الألف نقطة، المقامة خلال الفترة ذاتها، انسحابات لعدد من الأسماء البارزة، بينها بطل ويمبلدون الإيطالي يانيك سينر.

ورأت سابالينكا أن الجدول «معقد» بالنسبة لأي أحد يحقق نتائج جيدة خلال موسم الملاعب العشبية، إذ تأتي الدورتان الكنديتان قبل دورة سينسيناتي للألف نقطة، ضمن برنامج لا يتيح الكثير من الوقت للراحة قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 30 أغسطس (آب).

وقالت: «إذا ذهبت بعيداً في موسم الملاعب العشبية، فإنك تشعر بإرهاق شديد ولا تكون قادراً على تقديم مستوى جيد، فما الفائدة من الحضور عندما يكون جسدك تحت هذا القدر من الضغط؟ الأمر معقد جداً، لكني لم أحقق هذا العام نتائج جيدة، لذا، أنا هنا».

وأعفيت المصنفات الـ32 الأوليات من الدور الأول.