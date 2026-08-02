كومو الإيطالي يحذر جماهيره من الغياب عن حضور المباريات

أعلن نادي كومو الإيطالي عن تطبيق قواعد جديدة بخصوص تذاكر المباريات، وذلك بهدف مكافحة التغيب غير المبرر من قبل بعض المشجعين، وقد يمتد ذلك إلى إلغاء التذاكر الموسمية للمتغيبين عن ثلاث مباريات.

وذكر كومو عبر موقعه الرسمي، أن النادي يحتفظ بحقه في إلغاء التذاكر الموسمية للمشجعين الأكثر تغيباً عن مباريات الفريق على ملعبه، وذلك في حال عدم حضورهم ثلاث مباريات دون عذر مقبول.

وذكر النادي في بيان له: «قد يفقد حاملو التذاكر الموسمية الذين يتغيبون عن أكثر من ثلاث مباريات على ملعبنا، دون إبلاغ النادي مسبقاً ودون سبب وجيه تذاكرهم الموسمية وحقهم في تجديدها».

وأوضح نادي كومو تفهمه لرغبة الجماهير في ملء جميع مقاعد ملعب «جوزيبي سينغاليا»، الذي يتسع لـ13602 مقعد، باستثناء مقاعد جماهير الفريق الضيف، ولتحقيق ذلك فإن إدارة النادي ترغب في منح التذاكر الصادرة للجماهير حرصاً على حضور الجميع.