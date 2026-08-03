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الرياضة رياضة عالمية

كارلوس ألكاراس يستعيد وصافة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)
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كارلوس ألكاراس يستعيد وصافة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين

كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (د.ب.أ)

استعاد النجم الإسباني كارلوس ألكاراس مركز الوصافة في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين. وقفز ألكاراس للمركز الثاني، رغم غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة مستفيداً من تراجع الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الثالث، بعد خصم نقاطه من «دورة كندا المفتوحة للتنس»، العام الماضي، بسبب تغيير مواعيد نسخة العام الحالي من البطولة نفسها.

كما شهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات عدة بتقدم الروسي دانييل ميدفيديف للمركز السادس على حساب الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تراجع للمركز السابع.

وقفز الإيطالي فلافيو كوبولي خطوة واحدة أيضاً ليحقق أفضل تصنيف له في مسيرته باحتلال المركز الثامن، يليه الأميركي تايلور فريتز تاسعاً، بعدما تحرّك خطوة واحدة للأمام.

في المقابل، تراجع الأميركي بيتر شيلتون خطوتين للوراء، ليكمل قائمة العشرة الأوائل.

وكانت أكبر قفزة من نصيب الفرنسي آرثر جيا بتقدمه 45 مركزاً ليحتل المرتبة 82 ويدخل قائمة أفضل 100 لاعب، يليها قفزة الكندي دينيس شابوفالوف (25 مركزاً) ليحتل المرتبة 43 عالمياً.

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