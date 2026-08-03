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الرياضة رياضة عالمية

لاعب «دريسدن» يتحدث لأول مرة بعد تعافيه من نزيف دماغي خطير

لارس بونينغ (د.ب.أ)
لارس بونينغ (د.ب.أ)
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TT

لاعب «دريسدن» يتحدث لأول مرة بعد تعافيه من نزيف دماغي خطير

لارس بونينغ (د.ب.أ)
لارس بونينغ (د.ب.أ)

تحدّث لارس بونينغ، مدافع فريق دينامو دريسدن الألماني، لأول مرة، علناً بعد تعافيه من نزيف دماغي خطير استلزم خضوعه لعملية جراحية طارئة منذ شهرين.

وقال بونينغ، في رسالة مصوَّرة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «عشتُ، ربما، أصعب فترة في حياتي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن شعرت بسعادة كبيرة أنا وعائلتي؛ لأنكم كنتم تخوضون معي معركة العودة إلى الحياة».

وأضاف: «برنامج تأهيلي يسير بشكل مميز، وأتحسن يومياً، وسأعود قريباً إلى دريسدن، أنا متحمس للغاية للقائكم مجدداً في الملعب والاحتفال بالانتصارات معاً».

وعرض نادي دريسدن الرسالة، في ملعبه، يوم السبت، خلال مراسم تقديم الفريق، استعداداً لمنافسات دوري الدرجة الثانية الألماني.

وأُصيب بونينغ بنزيف دماغي بعد أيام قليلة من المباراة الأخيرة في الموسم دون سبب خارجي واضح، وفقاً لما أعلنه نادي دريسدن.

وظهرت صورة بونينغ مع عبارة «نقاتل معاً» على أكمام قمصان الفريق، خلال مبارياته الودية، هذا الصيف.

من جانبه قال نيكلاس هاوبتمان، قائد دريسدن، عبر صحيفة «بيلد» الألمانية: «رسالة لارس المصوَّرة كانت أهم حدث في اليوم، إنها مميزة للغاية، ومنحتنا شعوراً رائعاً».

وأضاف مدرب الفريق توماس ستام: «التعرف على آخِر المستجدات بشأن حالة لارس كان أمراً مهماً، لكن القرار كان متروكاً للاعب وعائلته لتحديد الوقت المناسب».

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