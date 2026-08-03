مصادر: فينيسيوس يتمسك بالمساواة مع مبابي... وريال مدريد يلوّح بالبيع

دخل مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مرحلة حاسمة، مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد، إذ ينتظر أن يعقد اللاعب اجتماعاً مع إدارة النادي خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد عقده، في وقت تتمسك فيه الإدارة بموقفها القاضي بتجديد العقد أو بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالجوانب الفنية، بل يتركز بالكامل على الملف المالي، إذ يرى فينيسيوس أن العرض المقدم لا يعكس مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الفريق، وأنه يستحق معاملة مماثلة لما يحصل عليه الفرنسي كيليان مبابي.

ويتمثل الخلاف الأول في مكافأة الولاء المرتبطة بالعقد الحالي، إذ يعد اللاعب أن تجديد العقد يجب ألا يحرمه من الحصول عليها، بينما يتمسك ريال مدريد بالتفاوض على مكافأة جديدة ضمن عقد التجديد بدلاً من صرفها بالشكل الذي يطالب به اللاعب.

أما النقطة الأكثر حساسية فتتعلق بالراتب السنوي، حيث تشير مصادر مقربة من المفاوضات إلى أن العرض الحالي يترك فارقاً يزيد على 10 ملايين يورو سنوياً بين فينيسيوس ومبابي، وهو ما يرفضه اللاعب الذي يرى أنه يستحق المكانة نفسها داخل المشروع الرياضي للنادي.

ورغم أن ريال مدريد أبلغ اللاعب بأن عرضه يمثل الحد النهائي، فإن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وفي حال تعثرت المفاوضات، فإن خيار الرحيل سيصبح مطروحاً بقوة، مع تصدر آرسنال قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب، بعدما بدأ بالفعل اتصالات مع محيطه لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة.

ويستعد النادي اللندني، حسب الصحيفة، لتقديم أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لإقناع فينيسيوس بالانتقال، إلا أن نجاح الصفقة يتوقف أيضاً على مطالب ريال مدريد المالية، إذ يطلب النادي الإسباني نحو 170 مليون يورو، في حين يسعى آرسنال إلى إتمامها مقابل أقل من 150 مليون يورو.

ورغم تصاعد حدة المفاوضات، يبقى البقاء في ريال مدريد الخيار الأول بالنسبة لفينيسيوس، لكنه لا يرغب في التجديد بالشروط الحالية، منتظراً خطوة جديدة من إدارة النادي تقرب وجهات النظر.

في المقابل، يتمسك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باستمرار اللاعب ضمن مشروعه للموسم الجديد، ويعده أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق، أملاً في نجاح المفاوضات وإنهاء أحد أكثر الملفات سخونة في سوق الانتقالات الصيفية.