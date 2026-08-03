عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مصادر: فينيسيوس يتمسك بالمساواة مع مبابي... وريال مدريد يلوّح بالبيع

فينيسيوس جونيور (د.ب.أ)
فينيسيوس جونيور (د.ب.أ)
TT
TT

مصادر: فينيسيوس يتمسك بالمساواة مع مبابي... وريال مدريد يلوّح بالبيع

فينيسيوس جونيور (د.ب.أ)
فينيسيوس جونيور (د.ب.أ)

دخل مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مرحلة حاسمة، مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد، إذ ينتظر أن يعقد اللاعب اجتماعاً مع إدارة النادي خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد عقده، في وقت تتمسك فيه الإدارة بموقفها القاضي بتجديد العقد أو بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن الخلاف بين الطرفين لا يتعلق بالجوانب الفنية، بل يتركز بالكامل على الملف المالي، إذ يرى فينيسيوس أن العرض المقدم لا يعكس مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الفريق، وأنه يستحق معاملة مماثلة لما يحصل عليه الفرنسي كيليان مبابي.

ويتمثل الخلاف الأول في مكافأة الولاء المرتبطة بالعقد الحالي، إذ يعد اللاعب أن تجديد العقد يجب ألا يحرمه من الحصول عليها، بينما يتمسك ريال مدريد بالتفاوض على مكافأة جديدة ضمن عقد التجديد بدلاً من صرفها بالشكل الذي يطالب به اللاعب.

أما النقطة الأكثر حساسية فتتعلق بالراتب السنوي، حيث تشير مصادر مقربة من المفاوضات إلى أن العرض الحالي يترك فارقاً يزيد على 10 ملايين يورو سنوياً بين فينيسيوس ومبابي، وهو ما يرفضه اللاعب الذي يرى أنه يستحق المكانة نفسها داخل المشروع الرياضي للنادي.

ورغم أن ريال مدريد أبلغ اللاعب بأن عرضه يمثل الحد النهائي، فإن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وفي حال تعثرت المفاوضات، فإن خيار الرحيل سيصبح مطروحاً بقوة، مع تصدر آرسنال قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب، بعدما بدأ بالفعل اتصالات مع محيطه لاستطلاع إمكانية إتمام الصفقة.

ويستعد النادي اللندني، حسب الصحيفة، لتقديم أعلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لإقناع فينيسيوس بالانتقال، إلا أن نجاح الصفقة يتوقف أيضاً على مطالب ريال مدريد المالية، إذ يطلب النادي الإسباني نحو 170 مليون يورو، في حين يسعى آرسنال إلى إتمامها مقابل أقل من 150 مليون يورو.

ورغم تصاعد حدة المفاوضات، يبقى البقاء في ريال مدريد الخيار الأول بالنسبة لفينيسيوس، لكنه لا يرغب في التجديد بالشروط الحالية، منتظراً خطوة جديدة من إدارة النادي تقرب وجهات النظر.

في المقابل، يتمسك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو باستمرار اللاعب ضمن مشروعه للموسم الجديد، ويعده أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق، أملاً في نجاح المفاوضات وإنهاء أحد أكثر الملفات سخونة في سوق الانتقالات الصيفية.

مواضيع
ريال مدريد الدوري الإسباني كرة القدم رياضة إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

روما يدرس استعارة إندريك مهاجم ريال مدريد

رياضة عالمية البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد على رادار روما (رويترز)

روما يدرس استعارة إندريك مهاجم ريال مدريد

يسعى نادي روما الإيطالي للتعاقد مع البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد على سبيل الإعارة مع بند يسمح بشرائه نهائيا.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية الإيفواري يان ديوماندي يستعد للانضمام إلى ريال مدريد (رويترز)
رياضة عالمية

ديوماندي يطرق أبواب نادي «صفقات الـ100 مليون»

انتقل 22 لاعباً حتى الآن بمقابل مادي ضخم يتجاوز 100 مليون يورو، ويستعد الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ للانضمام إلى هذه القائمة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» (رويترز)
رياضة عالمية

تيباس: فلورنتينو بيريز لم تعد لديه مصداقية

ردّ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، سريعاً على بيان نادي ريال مدريد، الذي يدافع فيه عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
رياضة عالمية

ألونسو يداوي «جراح ريال مدريد» بقيادة ثورة تشيلسي

استعاد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي الجديد ذكريات أيامه لاعباً في ليفربول وريال مدريد أثناء قيادته للفريق اللندني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المهاجم الشاب كارلوس إسبي (رويترز)

بعد انضمامه لريال مدريد... كارلوس إسبي يودّع ليفانتي بـ«رسالة مؤثرة»

انضم المهاجم الشاب كارلوس إسبي من ليفانتي إلى ريال مدريد بعد مفاوضات سريعة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)