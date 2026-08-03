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الرياضة رياضة سعودية

اتفاق نهائي بين كروزيرو ونيوم على انتقال المهاجم الأوروغوياني رودريغيز

لوسيانو رودريغيز (رويترز)
لوسيانو رودريغيز (رويترز)
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اتفاق نهائي بين كروزيرو ونيوم على انتقال المهاجم الأوروغوياني رودريغيز

لوسيانو رودريغيز (رويترز)
لوسيانو رودريغيز (رويترز)

أكدت مصادر موقع «يو أو إل» البرازيلي عن توصل نادي كروزيرو البرازيلي إلى اتفاق نهائي مع نادي نيوم للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لوسيانو رودريغيز.

وأكدت المصادر أن الاتفاق تم بين الناديين بانتقال لوسيانو رودريغيز بنظام الإعارة لمدة عام واحد مع خيار الشراء، ومن المتوقع أن يصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً إلى البرازيل خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية، وإكمال الانتقال.

وسيكون هذا ثاني نادٍ يلعب له لوتشيانو رودريغيز في كرة القدم البرازيلية، حيث كان قبل انتقاله إلى الدوري السعودي متألقاً بشكل لافت مع نادي باهيا البرازيلي بتسجيل 20 هدفاً خلال 69 مباراة مع الفريق.

ولعب لوسيانو رودريغيز صاحب الـ23 سنة 31 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص نيوم سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفين.

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