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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: ديابي يعود إلى حسابات إنتر... وأسلاني مفتاح الصفقة مع الاتحاد

موسى ديابي (نادي الاتحاد)
موسى ديابي (نادي الاتحاد)
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مصادر: ديابي يعود إلى حسابات إنتر... وأسلاني مفتاح الصفقة مع الاتحاد

موسى ديابي (نادي الاتحاد)
موسى ديابي (نادي الاتحاد)

عاد الفرنسي موسى ديابي، جناح الاتحاد، إلى دائرة اهتمامات إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما طلب المدرب الروماني كريستيان كيفو التعاقد مع جناح هجومي يمنح الفريق مزيداً من السرعة والفاعلية على الطرف الأيمن.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن إنتر لا يزال يبحث عن لاعب يشغل الجبهة اليمنى، بعدما أظهرت المباريات الودية، وآخرها أمام مانشستر سيتي، استمرار الحاجة إلى تدعيم هذا المركز بلاعب يملك نزعة هجومية أكبر من كونه ظهيراً، أو جناحاً دفاعياً.

ويرى كيفو في ديابي الخيار المثالي، نظراً لقدرته على اللعب كجناح هجومي، بما يتناسب مع رغبته في جعل الفريق أكثر شراسة وسرعة في التحولات، إلى جانب إمكانية مشاركته على الجهتين اليمنى، واليسرى.

وأشار التقرير إلى أن ديابي كان قريباً من الانتقال إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عندما كان النادي الإيطالي يبحث عن بديل للهولندي دينزل دومفريس بعد إصابته، كما أن اللاعب منح موافقته على الانتقال في ذلك الوقت.

ولا يزال ديابي منفتحاً على فكرة الانتقال إلى إنتر، إلا أن إتمام الصفقة يتوقف على موقف نادي الاتحاد، الذي رفض التفريط باللاعب في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويملك إنتر هذه المرة ورقة قد تسهم في تسهيل المفاوضات، تتمثل في لاعب الوسط الألباني كريستيان أسلاني، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني، وتبلغ قيمته السوقية ما بين 10 و12 مليون يورو.

وبحسب التقرير، فإن إدراج أسلاني ضمن الصفقة قد يحقق مصلحة الطرفين، إذ يتخلص إنتر من لاعب لم يعد ضمن مشروعه الفني، مقابل تعزيز صفوفه بديابي، الذي لا يزال يحظى بإعجاب كيفو، لما يمتلكه من إمكانات هجومية تتناسب مع أسلوب لعب الفريق في الموسم الجديد.

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