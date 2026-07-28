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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عابدي نيوم «اتحادي»

فارس عابدي (موقع نادي نيوم)
فارس عابدي (موقع نادي نيوم)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عابدي نيوم «اتحادي»

فارس عابدي (موقع نادي نيوم)
فارس عابدي (موقع نادي نيوم)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد أنهى اتفاقه مع نظيره نادي نيوم لانتقال الظهير الأيسر فارس عابدي إلى صفوفه.

وكان الاتحاد استهدف عدة أسماء في خانة الظهير الأيسر واستقر على عابدي بعد مفاوضات سارت بصورة إيجابية خلال الأيام الماضية انتهت باتفاق الأطراف.

وتعد خانة الظهير الأيسر من الأولويات الاتحادية لتعزيزها بعد أن رأى النادي عدم الحاجة لوجود لاعب أجنبي فيها، ما دعا الإدارة الاتحادية للتعاقد مع عابدي الذي يعد أحد أبرز اللاعبين السعوديين في هذا المركز.

وكان عابدي (27 عاماً) قد شارك بصفة أساسية مع نيوم في الموسم الماضي في 33 مواجهة، وساهم بصناعة هدفين لفريقه، وكان له حضور لافت في عدد من المواجهات.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية

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