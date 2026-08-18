بوندارينكو في جدة لإجراء الفحص الطبي تمهيداً للتوقيع مع الأهلي

وجد اللاعب الأوكراني أرتيم بوندارينكو في مدينة جدة، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يخضع بوندارينكو للفحوصات الطبية اللازمة، التي تسبق توقيعه الرسمي مع الأهلي، على أن تستكمل الإجراءات التعاقدية بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وتأتي خطوة التعاقد مع بوندارينكو ضمن تحركات الإدارة الأهلاوية لتعزيز خيارات الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش، ودعم صفوف الفريق بالعناصر التي تتناسب مع احتياجاته الفنية للموسم الرياضي الجديد.

ويعد بوندارينكو من الأسماء التي يعرفها بوسيتش جيداً، في ظل عملهما السابق معاً في شاختار دونيتسك الأوكراني، وهو ما يمنح المدرب معرفة مسبقة بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على تنفيذ متطلباته داخل الملعب.

وينتظر أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل نهائي عقب اكتمال الفحوص الطبية والإجراءات التعاقدية، تمهيداً للإعلان الرسمي عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق.