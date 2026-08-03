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الاقتصاد

«توتال» تستحوذ على محفظة «شل» الأوروبية للطاقة المتجددة

مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية وخلفه توربين لإنتاج الطاقة من الرياح في إيطاليا (رويترز)
مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية وخلفه توربين لإنتاج الطاقة من الرياح في إيطاليا (رويترز)
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«توتال» تستحوذ على محفظة «شل» الأوروبية للطاقة المتجددة

مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية وخلفه توربين لإنتاج الطاقة من الرياح في إيطاليا (رويترز)
مصنع لإنتاج الطاقة الشمسية وخلفه توربين لإنتاج الطاقة من الرياح في إيطاليا (رويترز)

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية «توتال إنرجيز»، الاثنين، عن صفقتين في أوروبا، حيث وافقت على الاستحواذ على أعمال «شل» للطاقة المتجددة البالغة قدرتها أربعة غيغاواط، في حين ستبيع حصة نسبتها 50 في المائة في محفظتها للطاقة المتجددة البالغة قدرتها 1.2 غيغاواط لشركة «كيه كيه آر».

ووقَّعت الشركة اتفاقاً للاستحواذ على محفظة «شل» بالكامل من أصول الطاقة المتجددة البرية في أوروبا التي تضم أصولاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، وتوجد في الأساس في إيطاليا وهولندا، إلى جانب خط أنابيب لمشاريع بقدرة 3.5 غيغاواط خاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات في إيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا.

ولم يتم الكشف عن قيمة عملية الاستحواذ التي من المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2026. وعند إتمامها سوف تضم محفظة الطاقة المتجددة الأوروبية الخاصة بـ«توتال إنرجيز» نحو 10 غيغاواط من إجمالي المشاريع العاملة أو قيد الإنشاء.

وبشكل منفصل، وافقت «توتال إنرجيز» على بيع حصة نسبتها 50 في المائة في محفظة أصول برية خاصة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية قدرتها 1.2 غيغاواط في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبولندا لحساب تأميني تديره شركة «كيه كيه آر» مقابل 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار). ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال العام الحالي.

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الطاقة المتجددة طاقة فرنسا بريطانيا

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