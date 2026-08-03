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الرياضة رياضة عالمية

فريق يونايتد للسيدات ينفصل عن مدربه سكينر قبل انطلاق الموسم

مارك سكينر (رويترز)
مارك سكينر (رويترز)
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فريق يونايتد للسيدات ينفصل عن مدربه سكينر قبل انطلاق الموسم

مارك سكينر (رويترز)
مارك سكينر (رويترز)

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، اليوم الاثنين، الانفصال عن مدربه مارك سكينر بالتراضي، لينهي بذلك فترة خمس سنوات في منصبه، قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وتولى سكينر (43 عاماً) ‌منصبه في ‌عام 2021، وكان ‌يتبقى ⁠أمامه عام واحد في ⁠عقده. ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بمواجهة لندن سيتي في الرابع من سبتمبر (أيلول).

وقال النادي في بيان: «غادر مارك سكينر منصبه ⁠مدرباً لفريق مانشستر يونايتد للسيدات ‌بالتراضي. يغادر مارك بعد أن قدم مساهمة كبيرة ‌في التقدم المستمر لفريق مانشستر يونايتد ‌للسيدات. ويود النادي أن يشكره بصدق على احترافيته والتزامه وتفانيه طوال فترة عمله في يونايتد، ويتمنى ‌له كل النجاح في المستقبل».

ويأتي رحيل سكينر بعد أشهر من ⁠إشارته ⁠إلى أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لمواصلة التقدم الذي حققه مؤخراً.

وفي تصريح له عقب وصول يونايتد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا للسيدات ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، قال سكينر إن التغييرات ستكون ضرورية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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مانشستر يونايتد كرة القدم للسيدات رياضة إسبانية الدوري الإنجليزي بريطانيا

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