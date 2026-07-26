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الرياضة رياضة عالمية

الريان القطري مهتم بضم غادون سانشو

غادون سانشو على رادار الريان القطري (رويترز)
غادون سانشو على رادار الريان القطري (رويترز)
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الريان القطري مهتم بضم غادون سانشو

غادون سانشو على رادار الريان القطري (رويترز)
غادون سانشو على رادار الريان القطري (رويترز)

بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الأول من يوليو (تموز) الحالي، أصبح غادون سانشو لاعباً حراً بلا عقد، وقد ينتقل إلى قطر، حسبما أفاد تقرير صحافي، الأحد.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» الإلكتروني الفرنسي أن نادي الريان، أحد أعرق أندية قطر، قدم عرضاً رسمياً للاعب الدولي الإنجليزي (26 عاماً) من أجل الحصول على خدماته.

ولا يزال سانشو يبحث عن تحدٍّ جديد بعد عدة فترات إعارة مع تشيلسي وأستون فيلا الإنجليزيين، بينما يدرس خياراته حالياً، وفقاً لتقرير الموقع الفرنسي الشهير.

أضاف التقرير أن نادي الريان يرغب في استغلال وضع سانشو لتحقيق صفقة كبيرة في سوق الانتقالات.

وبينما ارتبط اسم جناح بوروسيا دورتموند السابق بالعودة إلى ناديه الألماني، فإن هذا العرض المقدم من الخليج قد يغير مسار الأمور، حيث يمر اللاعب بمرحلة حاسمة في مسيرته الكروية.

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