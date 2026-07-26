توقيف مدونة مصرية «روّجت ادعاءات كاذبة»

أوقفت السلطات في مصر «مُدونة» نشرت أخيراً «ادعاءات» بحق مؤسسات الدولة.

وأفادت وزارة الداخلية، في إفادة، مساء الأحد، بأنه في إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت «تجاوز صاحبة الحساب بصورة غير أخلاقية، وترويجها ادعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات بالدولة وخارجها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة الحساب، وأقرت أسرتها بأنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها».

وفق «الداخلية»، تولت النيابة العامة المصرية التحقيق، إذ قررت «عرض المذكورة على أحد مستشفيات الطب النفسي لبيان مدى سلامة صحتها النفسية».

ولم تذكر وزارة الداخلية اسم صاحبة الحساب، في بيانها، الأحد، إلا أنها نشرت صورة لها، وهي الصورة التي أشارت تقارير محلية وحسابات على مواقع التواصل إلى أنها لمدونة تدعى هايدي زيدان.

وسبق أن نشرت زيدان، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، «فيديوهات غير أخلاقية» وشائعات احتفت بها أخيراً صفحات موالية لجماعة «الإخوان» التي تحظرها السلطات المصرية، وتصنفها «إرهابية» منذ نهاية عام 2013.