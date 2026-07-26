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العالم العربي شمال افريقيا

توقيف مدونة مصرية «روّجت ادعاءات كاذبة»

النيابة قررت عرضها على أحد مستشفيات الطب النفسي

المتهمة التي قبضت عليها «الداخلية المصرية» وقررت النيابة عرضها على أحد مستشفيات الطب النفسي (صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»)
المتهمة التي قبضت عليها «الداخلية المصرية» وقررت النيابة عرضها على أحد مستشفيات الطب النفسي (صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»)
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توقيف مدونة مصرية «روّجت ادعاءات كاذبة»

المتهمة التي قبضت عليها «الداخلية المصرية» وقررت النيابة عرضها على أحد مستشفيات الطب النفسي (صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»)
المتهمة التي قبضت عليها «الداخلية المصرية» وقررت النيابة عرضها على أحد مستشفيات الطب النفسي (صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»)

أوقفت السلطات في مصر «مُدونة» نشرت أخيراً «ادعاءات» بحق مؤسسات الدولة.

وأفادت وزارة الداخلية، في إفادة، مساء الأحد، بأنه في إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت «تجاوز صاحبة الحساب بصورة غير أخلاقية، وترويجها ادعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات بالدولة وخارجها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة الحساب، وأقرت أسرتها بأنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها».

وفق «الداخلية»، تولت النيابة العامة المصرية التحقيق، إذ قررت «عرض المذكورة على أحد مستشفيات الطب النفسي لبيان مدى سلامة صحتها النفسية».

ولم تذكر وزارة الداخلية اسم صاحبة الحساب، في بيانها، الأحد، إلا أنها نشرت صورة لها، وهي الصورة التي أشارت تقارير محلية وحسابات على مواقع التواصل إلى أنها لمدونة تدعى هايدي زيدان.

وسبق أن نشرت زيدان، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، «فيديوهات غير أخلاقية» وشائعات احتفت بها أخيراً صفحات موالية لجماعة «الإخوان» التي تحظرها السلطات المصرية، وتصنفها «إرهابية» منذ نهاية عام 2013.

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