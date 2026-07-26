عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أولمو يرفض اعتذار أيالا!

داني أولمو نجم منتخب إسبانيا (أ.ب)
داني أولمو نجم منتخب إسبانيا (أ.ب)
TT
TT

أولمو يرفض اعتذار أيالا!

داني أولمو نجم منتخب إسبانيا (أ.ب)
داني أولمو نجم منتخب إسبانيا (أ.ب)

رفض داني أولمو نجم منتخب إسبانيا الفائز بلقب كأس العالم اعتذار روبرتو أيالا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بسبب مشادة جماعية بعد مباراة الفريقين في نهائي مونديال 2026، يوم الأحد الماضي.

قال أولمو في مقابلة مع صحيفة «دياري دي تيراسا» الإسبانية: «من يدعي الندم، ويبرر لكمة وجهها بسبب رد فعل، ربما لا يشعر بالندم بل كاذب، لأنني لم أقل له شيئاً، لذا لست بحاجة لاعتذاره».

وأضاف اللاعب الإسباني: «ما يرسم شخصيتنا ليس الخطأ بل الشجاعة في الاعتراف به».

وتابع: «عندما يشاهد أطفالي وعائلتي والجماهير وأهالي تيراسا المباراة، أريدهم أن يكونوا فخورين بأدائنا في المباراة والأهم سلوكنا، لأن لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة للأطفال والشباب».

وختم تصريحاته: «إنها مسؤولية كبيرة تقع علينا، وأرى أننا التزمنا بها، وكنا أبطال العالم بمجهودنا».

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1 - صفر على الأرجنتين بهدف سجله فيران توريس مهاجم برشلونة بعد التمديد للوقت الإضافي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

رياضة عربية المصري مصطفى عسل بطل العالم في الإسكواش (الاتحاد الدولي للإسكواش)

وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، الأحد، مع مصطفى عسل بطل مصر والعالم في رياضة الإسكواش.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية السنغالي إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مباي

بات السنغالي إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلوباً بقوة لدى أندية أوروبية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كورتوا يرحب بتعيين فان بوميل مدرباً لبلجيكا

رحب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بتعيين مارك فان بوميل مدرباً جديداً للمنتخب الوطني لكرة القدم وقال إنه سيتحدث معه.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
رياضة عالمية احتفالية لاعبي إنتر ميلان بالفوز على كارلسروه (أ.ب)
رياضة عالمية

إنتر ميلان يقلب تأخره لفوز على كارلسروه وديّاً

تغلب إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، على كارلسروه الألماني (درجة ثانية) 1/2، الأحد، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (كارلسروه (ألمانيا))
رياضة عربية المصري الدولي هيثم حسن على رادار سيلتيك (أ.ف.ب)
رياضة عربية

سيلتيك يرفض الاستسلام في ضم المصري هيثم حسن

يواصل فريق سيلتيك غلاسغو، حامل لقب بطولة الدوري الاسكوتلندي لكرة القدم، مساعيه لإتمام صفقة المصري الدولي هيثم حسن.

«الشرق الأوسط» (غلاسغو (اسكوتلندا))