الكشف عن تطورات النزال المرتقب بين فيوري وجوشوا

قال إيدي هيرن إن نزال الملاكمة المرتقب بين البريطاني تايسون فيوري، ومواطنه أنتوني جوشوا، يجب أن يقام في بريطانيا بموجب بنود اتفاقية النزال التي تم توقيعها منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، يرغب في تنظيم النزال، المتوقع إقامته في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت يجذب الجمهور العالمي.

ويحتاج المنظمون إلى الحصول على استثناء من قرار موعد الإغلاق الإلزامي المفروض في ملعب ويمبلي حالياً، وذلك من أجل المضي قدماً في خططه لبدء النزال في الساعة الثانية صباحا بتوقيت المملكة المتحدة، فيما يبدو أن ساحة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك هو الخيار المفضل لدى المنظمين من أجل إقامة النزال البريطاني الخالص.

لكن هيرن، منظم نزالات جوشوا، أكد أنهما وقعا على عقد إقامة النزال في بريطانيا فقط، وأنه يجب إعادة التفاوض على العقد لنقله إلى مكان آخر.

وقال هيرن بعد فوز جوشوا بالضربة القاضية في الجولة الثانية على كريستيان برينغا، الذي أبقاه على المسار الصحيح قبل مواجهة فيوري، بعد مرور ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة على فوز منافسه البريطاني على ماريوس واش في تايلاند: «هناك سبب وراء توقيعنا على العقود».

وأضاف: «هناك سبب وراء توكيل جوشوا للمحامين، وهناك سبب وراء جلوسنا أنا

وهو وتحدثنا لفترة طويلة للتأكد من صحة كل خطوة».

وتابع: «لقد أكدنا على إقامة هذه المباراة في بريطانيا، أعلم أن جوشوا قد يرغب أحياناً في لعب دور الوسيط، لكن الحقيقة هي أنه قال لي: (أريد أن يقام النزال في بريطانيا، هذه مباراة بريطانية)، وأنا أوافقه الرأي تماماً».