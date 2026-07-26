عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الكشف عن تطورات النزال المرتقب بين فيوري وجوشوا

البريطاني تايسون فيوري يستعد لمنازلة مواطنه أنتوني جوشوا (رويترز)
البريطاني تايسون فيوري يستعد لمنازلة مواطنه أنتوني جوشوا (رويترز)
TT
TT

الكشف عن تطورات النزال المرتقب بين فيوري وجوشوا

البريطاني تايسون فيوري يستعد لمنازلة مواطنه أنتوني جوشوا (رويترز)
البريطاني تايسون فيوري يستعد لمنازلة مواطنه أنتوني جوشوا (رويترز)

قال إيدي هيرن إن نزال الملاكمة المرتقب بين البريطاني تايسون فيوري، ومواطنه أنتوني جوشوا، يجب أن يقام في بريطانيا بموجب بنود اتفاقية النزال التي تم توقيعها منذ ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، يرغب في تنظيم النزال، المتوقع إقامته في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت يجذب الجمهور العالمي.

ويحتاج المنظمون إلى الحصول على استثناء من قرار موعد الإغلاق الإلزامي المفروض في ملعب ويمبلي حالياً، وذلك من أجل المضي قدماً في خططه لبدء النزال في الساعة الثانية صباحا بتوقيت المملكة المتحدة، فيما يبدو أن ساحة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك هو الخيار المفضل لدى المنظمين من أجل إقامة النزال البريطاني الخالص.

لكن هيرن، منظم نزالات جوشوا، أكد أنهما وقعا على عقد إقامة النزال في بريطانيا فقط، وأنه يجب إعادة التفاوض على العقد لنقله إلى مكان آخر.

وقال هيرن بعد فوز جوشوا بالضربة القاضية في الجولة الثانية على كريستيان برينغا، الذي أبقاه على المسار الصحيح قبل مواجهة فيوري، بعد مرور ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة على فوز منافسه البريطاني على ماريوس واش في تايلاند: «هناك سبب وراء توقيعنا على العقود».

وأضاف: «هناك سبب وراء توكيل جوشوا للمحامين، وهناك سبب وراء جلوسنا أنا

وهو وتحدثنا لفترة طويلة للتأكد من صحة كل خطوة».

وتابع: «لقد أكدنا على إقامة هذه المباراة في بريطانيا، أعلم أن جوشوا قد يرغب أحياناً في لعب دور الوسيط، لكن الحقيقة هي أنه قال لي: (أريد أن يقام النزال في بريطانيا، هذه مباراة بريطانية)، وأنا أوافقه الرأي تماماً».

مواضيع
الرياضة الملاكمة بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

رياضة عربية المصري مصطفى عسل بطل العالم في الإسكواش (الاتحاد الدولي للإسكواش)

وزير الرياضة المصري يبحث إعداد بطل الإسكواش مصطفى عسل للأولمبياد

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، الأحد، مع مصطفى عسل بطل مصر والعالم في رياضة الإسكواش.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية السنغالي إبراهيم مباي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل مباي

بات السنغالي إبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مطلوباً بقوة لدى أندية أوروبية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كورتوا يرحب بتعيين فان بوميل مدرباً لبلجيكا

رحب تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بتعيين مارك فان بوميل مدرباً جديداً للمنتخب الوطني لكرة القدم وقال إنه سيتحدث معه.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
رياضة عالمية احتفالية لاعبي إنتر ميلان بالفوز على كارلسروه (أ.ب)
رياضة عالمية

إنتر ميلان يقلب تأخره لفوز على كارلسروه وديّاً

تغلب إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي، على كارلسروه الألماني (درجة ثانية) 1/2، الأحد، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (كارلسروه (ألمانيا))
رياضة عربية المصري الدولي هيثم حسن على رادار سيلتيك (أ.ف.ب)
رياضة عربية

سيلتيك يرفض الاستسلام في ضم المصري هيثم حسن

يواصل فريق سيلتيك غلاسغو، حامل لقب بطولة الدوري الاسكوتلندي لكرة القدم، مساعيه لإتمام صفقة المصري الدولي هيثم حسن.

«الشرق الأوسط» (غلاسغو (اسكوتلندا))