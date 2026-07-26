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الرياضة رياضة عالمية

«طواف فرنسا»: بوغاتشار يحرز اللقب الخامس «القياسي»

السلوفيني تادي بوغاتشار بطل «تور دي فرانس» للمرة الخامسة (رويترز)
السلوفيني تادي بوغاتشار بطل «تور دي فرانس» للمرة الخامسة (رويترز)
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«طواف فرنسا»: بوغاتشار يحرز اللقب الخامس «القياسي»

السلوفيني تادي بوغاتشار بطل «تور دي فرانس» للمرة الخامسة (رويترز)
السلوفيني تادي بوغاتشار بطل «تور دي فرانس» للمرة الخامسة (رويترز)

عادل السلوفيني تادي بوغاتشار الرقم القياسي لعدد الانتصارات في طواف فرنسا للدراجات الهوائية عندما ناله، الأحد، في باريس للمرة الثالثة توالياً والخامسة في مسيرته الاحترافية، عقب المرحلة الـ21 الأخيرة المثيرة وبطلها الهولندي ماتيو فان در بويل في جادة الشانزليزيه.

وتوّج السلوفيني الذي انطلق في هجوم مع فان در بويل بعد عرض قوي على مرتفع مونمارتر، باللقب متقدماً بفارق 6 دقائق و26 ثانية في الترتيب العام على البلجيكي ريمكو إيفينبويل، و9 دقائق و42 ثانية على زميله المكسيكي إيساك ديل تورو.

وبهذا الفوز الخامس، لحق بكل من الفرنسي جاك أنكيتيل والبلجيكي إيدي ميركس وبرنار إينو والإسباني ميغل إندوراين، فيما أنهى الموهبة الفرنسية بول سيكساس السباق في المركز الرابع، في إنجاز استثنائي بعمر 19 عاماً.

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الرياضة سباق للدراجات فرنسا

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