لماذا تراجع جواز السفر المصري في التصنيف العالمي؟

أثار تراجع ترتيب جواز السفر المصري في أحدث تصنيف عالمي لقوة جوازات السفر، تساؤلات حول أسبابه والتأثيرات المرتقبة على المصريين خلال سفرهم.

واحتل جواز السفر المصري المركز الـ85، وفق مؤشر «هينلي» لجوازات السفر، الذي يقيس قوة وثائق السفر عالمياً، متراجعاً بذلك 5 مراكز.

ويصنف مؤشر «هينلي» 199 جواز سفر حول العالم، وفق عدد الوجهات التي يستطيع حاملو كل جواز الوصول إليها من دون الحصول على تأشيرة قبل السفر.

ويضع جواز السفر المصري، الذي حلّ في المركز الـ85 عالمياً، مصر ضمن مجموعة الدول التي تتيح جوازاتها نطاقاً محدوداً نسبياً من السفر الدولي من دون تأشيرة مسبقة، في ظل تنافس الدول على تحسين ترتيبها، عبر إبرام اتفاقيات جديدة لتسهيل حركة مواطنيها.

جواز السفر المصري يتيح دخول 49 دولة دون تأشيرة مسبقة معظمها أفريقية وآسيوية (شركة «ميناء القاهرة الجوي»)

وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، فإن من بين أسباب تراجع ترتيب جواز السفر المصري «تعنت بعض الدول الكبرى، وإقرارها إجراءات متشددة للتأشيرات على المصريين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «دول أوروبية عديدة، وأميركا وكندا، اتخذت إجراءات مبالغاً فيها بدرجة غير عادية، تصعّب الحصول على تأشيرات السفر إليها، لأسباب يتعلق بعضها بمواجهة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً بالنسبة إلى دول مثل مصر ذات العدد السكاني الكبير، وأيضاً بهدف الحيلولة دون انتقال عناصر تكفيرية. كما أن ممارسات بعض المصريين الذين يسافرون بتأشيرات سياحية ولا يعودون، لها تأثير كبير».

وقال حسن إن «قوة جواز السفر تعني قوة الدولة؛ إذ تؤثر في فرص حصول مواطني أي دولة على تأشيرات للدول الكبرى. فإذا تقدّم مواطن من دولة غنية في منطقة الشرق الأوسط للحصول على تأشيرة لدولة أوروبية سيكون التقييم في صالحه؛ فهو مواطن من دولة غنية سينفق كثيراً من المال ويقيم في أفخم الفنادق، ولن تثار حوله شبهات عدم العودة إلى بلاده. لكن في حالة مواطن دولة فقيرة في المنطقة، سيكون التقييم في غير صالحه، وستكون الترجيحات أنه يحاول الحصول على التأشيرة للبحث عن فرصة عمل، وستُحيط به شبهات بأنه قد لا يعود إلى بلده».

ووفق التصنيف، يتيح جواز السفر المصري لحامليه الوصول إلى 49 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو من خلال ترتيبات دخول تشمل التأشيرة عند الوصول أو تصاريح السفر الإلكترونية، وفقاً لمنهجية المؤشر.

ويقول رئيس شركة «هينلي آند بارتنرز» ومبتكر المؤشر، كريستيان كايلين، في تصريحات صحافية نقلتها وكالات الأنباء، إن «بيانات العقدين الماضيين تؤكد أن قوة جواز السفر أصبحت من أوضح مؤشرات القوة الجيوسياسية للدول»، مشيراً إلى أن «الدول صاحبة أقوى الجوازات هي تلك التي ترغب الدول الأخرى في بناء شراكات معها في التجارة والاستثمار والأمن والتعاون».

أحد مباني السفر داخل مطار القاهرة الدولي (شركة «ميناء القاهرة الجوي»)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، تراجع ترتيب جواز السفر المصري 5 مراكز بـ«الرقم الكبير»، لكن رغم ذلك قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «هذا التراجع يتعلق بإتاحة دخول الدول الأخرى عبر شراكات واتفاقيات دبلوماسية»، مشيراً إلى أن «الدول الـ49 التي يسمح لحامل جواز السفر المصري بدخولها دون تأشيرة مسبقة هي دول أفريقية وآسيوية، وليست أوروبية».

ويُطالب فهمي بأن «تسعى مصر إلى تحسين ترتيبها بالمؤشر، من خلال توسيع شبكة التفاهمات الدبلوماسية والاتفاقيات التي تسمح بدخول المصريين إلى أكبر عدد من الدول الكبرى دون تأشيرة مسبقة لتحسين الترتيب».

وحافظت سنغافورة على صدارة أقوى جوازات السفر في العالم، مع إمكانية دخول 192 وجهة دون تأشيرة، أو بتأشيرة عند الوصول.