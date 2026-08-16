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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال بطلاً للدرع الخيرية بثلاثية في مان سيتي

لاعبو آرسنال يحتفلون بلقب الدرع الخيرية (رويترز)
لاعبو آرسنال يحتفلون بلقب الدرع الخيرية (رويترز)
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آرسنال بطلاً للدرع الخيرية بثلاثية في مان سيتي

لاعبو آرسنال يحتفلون بلقب الدرع الخيرية (رويترز)
لاعبو آرسنال يحتفلون بلقب الدرع الخيرية (رويترز)

توج آرسنال بلقب النسخة 104 من بطولة الدرع الخيرية بفوز كبير على مانشستر سيتي بنتيجة 3 - صفر، الأحد، لينتزع الفريق اللندني أول الألقاب المحلية للموسم الجديد.

تقدم آرسنال بهدفين في الشوط الأول، سجلهما ريكاردو كالافيوري وكاي هافيرتز في الدقيقتين 1 و28، وأضاف مارتن أوديغارد قائد الفريق الهدف الثالث في الدقيقة 48.

وبذلك يحقق الفريق اللندني الدرع الخيرية للمرة 18 والأولى منذ 3 أعوام، ليقلص الفارق إلى 3 ألقاب فقط مع مانشستر يونايتد متصدر قائمة الأكثر فوزاً بهذه البطولة العريقة التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

أما مانشستر سيتي فقد توقف رصيده عند 7 ألقاب فقط آخرها في 2024 تحت قيادة مدربه الأسطوري، الإسباني جوسيب غوارديولا الذي بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة لامعة امتدت 10 أعوام، ليسلم الراية إلى الإيطالي إنزو ماريسكا الذي بدأ عهده بخسارة ثقيلة ومقلقة.

في المقابل، حقق ميكيل أرتيتا لقبه الخامس مع آرسنال، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي لأول مرة منذ 22 عاماً، وقبلها كأس الاتحاد الإنجليزي في 2020، والدرع الخيرية في 2020 و2023 و2026.

ويرفع هذا الفوز من معنويات آرسنال قبل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري، بينما سيكون ماريسكا مطالباً بتبديد الشكوك عند استضافة بورنموث على ملعب «الاتحاد» يوم الأحد المقبل.

تلقى مانشستر سيتي ضربة مبكرة للغاية في بداية عهد مدربه الجديد إنزو ماريسكا، واستقبل هدفاً بعد 23 ثانية فقط عن طريق كالافيوري بعد تمريرة بينية متقنة من زميله لويس سكيلي، ليسجل اللاعب الإيطالي أسرع أهداف الدرع الخيرية منذ 58 عاماً.

الإيطالي ريكاردو كالافيوري سجل أسرع أهداف الدرع الخيرية منذ 58 عاماً (د.ب.أ)

دخل السيتي أجواء اللقاء متأخراً عندما سدد فيل فودين كرة قوية بيسراه أبعدها ديفيد رايا حارس مرمى آرسنال في الدقيقة 20، لكن رد آرسنال كان أقوى حيث أضاف هدفاً ثانياً بعد ثماني دقائق بعد كرة عرضية من أوديغارد مهدها كريستوس تزوليس برأسه إلى هافيرتز الذي سدد في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

حاول مانشستر سيتي تقليص الفارق بثلاث محاولات من إرلينغ هالاند وماتيو كوفاسيتش لم تكن كافية لهز شباك رايا، بينما أنقذ دوناروما مرماه من هدف ثالث بالتصدي لتسديدة نونو مادويكي في الدقيقة 41.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، أضاع كالافيوري وأوديغارد والوافد الجديد برونو غيمارايش ثلاث محاولات خطيرة للفريق اللندني.

مع بداية الشوط الثاني، شارك جاك غريليش العائد لمانشستر سيتي بعد إعارته الموسم الماضي إلى إيفرتون مكان البلجيكي جيريمي دوكو، بينما شارك ديكلان رايس مكان غيمارايش في صفوف آرسنال.

تكرر السيناريو مجدداً، واستقبل مانشستر سيتي هدفاً مبكراً هذه المرة بعد مرور أقل من ثلاث دقائق عندما مرر تزوليس كرة إلى أوديغارد الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وراوغ يوشكو غفارديول ودوناروما قبل أن يسدد بهدوء في الشباك، ليعزز تفوق المدفعجية، ويقربهم أكثر للقب.

حاول ماريسكا إنقاذ الموقف، ولجأ للبدلاء حيث أشرك عمر مرموش ومارك غيهي ثم ريان شرقي وريكو لويس مكان هالاند ونيكو أورايلي ثم فودين وإليوت أندرسون على الترتيب، لكن محاولات إندرسون وفودين قبل استبدالهما وغفارديول، لم تكن مؤثرة.

وبعد ضمان الفوز تحرك أرتيتا لتنشيط صفوف فريقه بإشراك بوكايو ساكا وبيير وهينكابي مكان مادويكي وكالافيوري، وبعد نزوله كاد ساكا أن يترك بصمة سريعة، ولكنه سدد كرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 63.

وعاد ساكا ليهدر فرصتين خطيرتين أمام مرمى مانشستر سيتي في آخر ربع ساعة، بينما كان رايا يقظاً في التصدي لفرصتين أمام أنطوان سيمينيو وريان شرقي، ليزين تتويج آرسنال باللقب بالخروج بشباك نظيفة.

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أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
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أرتيتا: «متفاجئ بالفوز العريض» على مان سيتي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يحتفل بلقب الدرع الخيرية (إ.ب.أ)

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدرع الخيرية بالفوز 3 - صفر على مانشستر سيتي، الأحد.

وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: «أنا منبهر بهذا الأداء الرائع، لقد أظهرنا رغبة وحماساً وردة فعل قوية، وقلت للاعبين إنني استمتعت بأدائهم».

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بالوافد الجديد كريستوس تزوليس، قائلاً: «أعتقد أنه انسجم سريعاً مع الفريق، فهو لاعب ذكي وهادئ، ويتخذ القرارات الصائبة دون تسرع، وفعال للغاية في المساحات الضيقة، وأفاد الفريق بصناعة هدفين».

وأضاف: «لدينا خط وسط قوي للغاية، ونسعى لتعزيزه بصفقات جديدة في كل موسم».

وبشأن الفوز بثلاثية على مانشستر سيتي، أقر مدرب الفريق اللندني: «النتيجة مفاجأة نسبياً، لقد اختبرنا 8 أو 9 لاعبين طوال فترة الإعداد هذا الصيف، وأداؤنا اليوم كان مذهلاً».

في سياق متصل، أكد أرتيتا أنه يشعر بحزن بالغ لاضطراره لاستبعاد الثنائي البرازيلي جابرييل خيسوس وغابرييل مارتينلي، موضحاً: «بذلت جهداً كبيراً مع رابطة الدوري الإنجليزي لإضافة المزيد من اللاعبين لقائمة الفريق».

وختم: «إنهما يستحقان الوجود في قائمة آرسنال، وأتمنى أن ننجح في تغيير اللوائح».

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ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
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ستراسبورغ يهزم نيوكاسل وديّاً بركلات الترجيح

ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)
ستراسبورغ الفرنسي هزم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وديّاً (رويترز)

اختتم ستراسبورغ الفرنسي مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد بالفوز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح، الأحد.

انتهى اللقاء بالتعادل 1 – 1، حيث أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بهدف ويليام أوسولا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، منح المغربي الشاب ياسين جاسيم التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 69 من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك» معقل نيوكاسل.

وفي ركلات الترجيح، تفوق ستراسبورغ بنتيجة 3 - 2 ليكسر الفريق الفرنسي سلسلة من ست هزائم متتالية في مبارياته الودية طوال الصيف الجاري.

وسيفتتح ستراسبورغ مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة صعبة خارج أرضه أمام أولمبيك مرسيليا على ملعب «فيلودروم» يوم الجمعة المقبل.

وبعدها بيومين سيكون نيوكاسل على موعد مع مواجهة ثقيلة أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
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برشلونة يخطف رودري في صفقة مدوية

رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)
رودري قائد منتخب إسبانيا المنضم حديثاً إلى برشلونة (رويترز)

«رودري إلى برشلونة.. Here we go!»... بهذه العبارة حسم الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو الجدل حول مستقبل نجم وسط مانشستر سيتي، مؤكداً توصل الناديين إلى اتفاق بشأن انتقال الدولي الإسباني إلى الفريق الكاتالوني. ونقلت مواقع عدة تحديث رومانو، الذي أكد حسم الاتفاق بين الطرفين.

وبعدها، نشر موقع «جول» العالمي تقريراً بعنوان «الصفقة تمت أخيراً.. رودري ينتقل إلى برشلونة»، أكد خلاله أن برشلونة أكمل صفقة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، بعد فترة طويلة من المفاوضات والشد والجذب بين الناديين.

وكان «جول» قد كشف قبل ساعات عن أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة، بعدما سبق لمانشستر سيتي رفض عروض سابقة من برشلونة، في وقت كان النادي الكاتالوني يضغط لإتمام الصفقة.

ويعود رودري، البالغ 30 عاماً، بذلك إلى إسبانيا، حيث بدأ مسيرته مع فياريال، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد عام 2018، ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف 2019.

وخاض رودري أكثر من 400 مباراة مع الأندية، وحقق مع مانشستر سيتي مجموعة كبيرة من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، إلى جانب الكؤوس المحلية.

وعلى الصعيد الدولي، كان رودري أحد أبرز نجوم إسبانيا في السنوات الأخيرة، وتوج معها بدوري الأمم الأوروبية 2023، وكأس أوروبا 2024 وكأس العالم 2026، كما حصد الكرة الذهبية عام 2024، ليصبح انتقاله إلى برشلونة واحداً من أبرز صفقات الصيف.

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