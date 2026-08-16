الكاميروني كيفن نكودو على أبواب أبها

دخل اسم الكاميروني جورج كيفن نكودو، لاعب نادي الدرعية، ضمن خيارات نادي أبها، وسط تواصل بين الأطراف بشأن إمكانية إتمام الصفقة خلال الفترة الحالية.
وتفيد مصادر «الشرق الأوسط» بأن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدماً خلال الساعات الماضية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى وجود تفاهم على عدد من تفاصيل الصفقة، دون توقيع رسمي حتى الآن.
ويملك نكودو تجربة سابقة في منطقة عسير، بعدما مثّل نادي ضمك لموسمين في دوري روشن السعودي، قبل انتقاله إلى الدرعية، وقدم خلال فترته مع ضمك مستويات لافتة جعلته أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق.