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الرياضة رياضة سعودية

إحصائيات الجولة: رقم اتحادي جديد... وجماهير الكلاسيكو تقول كلمتها

الهلال يكسر قياسية «عدم الخسارة»... ومفارقة غريبة للتعاون

الألماني فيسينغ مدرب الاتحاد محتفلاً بالهدف الثاني لفريقه أمام النصر (تصوير: علي خمج)
الألماني فيسينغ مدرب الاتحاد محتفلاً بالهدف الثاني لفريقه أمام النصر (تصوير: علي خمج)
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إحصائيات الجولة: رقم اتحادي جديد... وجماهير الكلاسيكو تقول كلمتها

الألماني فيسينغ مدرب الاتحاد محتفلاً بالهدف الثاني لفريقه أمام النصر (تصوير: علي خمج)
الألماني فيسينغ مدرب الاتحاد محتفلاً بالهدف الثاني لفريقه أمام النصر (تصوير: علي خمج)

شهدت الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 20 هدفاً، تضمنت 4 ركلات جزاء، في أسبوع شهد حالتي طرد لأوسكار رودريغز من الدرعية ويونس البحراوي من التعاون.

وصنع الاتحاد الحدث في الكلاسيكو بعدما نجح لأول مرة في تاريخ مواجهاته أمام النصر بدوري المحترفين في تسجيل هدفين خلال أول 22 دقيقة من اللقاء الذي انتهى بفوز العميد بنتيجة 2 - 1، ليُلحق الخسارة الأولى، هذا الموسم، بحامل اللقب.

وواصل الهلال المتصدر كتابة التاريخ بعدما تجاوز رقمه السابق، حيث رفع رصيده إلى 47 مباراة متتالية دون خسارة في دوري المحترفين (35 انتصاراً و12 تعادلاً)، متجاوزاً سلسلته السابقة (46 مباراة)، ليصبح على مسافة خطوات من الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأهلي (51 مباراة) وذلك بعد الفوز على الشباب بثنائية نظيفة.

ومن جانبه، قدم الأهلي عرضاً هجومياً لافتاً بدكه شباك الرياض بخماسية نظيفة، شهدت تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق 3 أجانب مختلفين هم إيفان توني وإدوارد سبيرتسيان وترينكاو، في واقعة تحدث للفريق لأول مرة بالمسابقة منذ موسم 2009 - 2010.

كما دوّن نيوم رقماً تاريخياً بتقدمه بفارق 3 أهداف في نهاية الشوط الأول لأول مرة في مسيرته بالبطولة.

وفي سياق الأرقام الفردية، نصب الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال، نادي الشباب كخصمه المفضل في المسابقة بوصوله للهدف رقم 5 في مرماه (من أصل 10 تسديدات فقط على المرمى)، متجاوزاً حصيلته أمام الأخدود (4 أهداف).

وواصل مهاجم الأهلي إيفان توني انفراده كأكثر لاعب تسديداً وتسجيلاً لركلات الجزاء في دوري المحترفين خلال عام 2026 بواقع 11 هدفاً من أصل 12 ركلة تنفيذ.

وفي الفيحاء، بصم هوغو مورا على ثالث أسرع هدف في الدوري هذا الموسم عند الدقيقة (4:02) أمام الخلود، والأسرع لناديه بالمسابقة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وفي مفارقة رقمية غريبة، سدد التعاون 13 تسديدة أمام الفتح دون أن يوجه أي منها على المرمى (لأول مرة منذ لقاء النصر في يناير / كانون الثاني 2026)، رغم تسجيله أعلى قيمة أهداف متوقعة (1.40 xG) في مباراة لم يسدد فيها على المرمى.

وجماهيرياً، تصدرت قمة الاتحاد والنصر بـ 47,661 مشجعاً، تلتها مواجهة الشباب والهلال بـ 12,160 متفرجاً، ثم لقاء الأهلي والرياض بحضور 7,101 مشجع، ثم مواجهة الدرعية والقادسية بـ 4,970 مشجعاً.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد نادي النصر نادي الهلال النادي الأهلي السعودي السعودية

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عوار: كنت واثقاً من عودة الاتحاد

عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)
عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)
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عوار: كنت واثقاً من عودة الاتحاد

عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)
عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، مؤكداً ثقته بتطور الأداء، مشيراً إلى أن تحسين الفاعلية الهجومية واللمسة الأخيرة يمثل الجانب الأبرز الذي يحتاج الفريق إلى تطويره.

وقال عوار في حديثه لوسائل الإعلام: كنت سعيداً بالأداء، رغم أن كثيرين شعروا بخيبة أمل بعد التعادل في المباراة الماضية، لكنني كنت واثقاً لأنني أرى أشياء رائعة في هذا الفريق وتطوراً كبيراً، وأحب الطريقة التي نلعب بها.

وأضاف: نستطيع أن نتحسن في تسجيل الأهداف، وأن نكون أفضل في اللمسة والتمريرة الأخيرة وإنهاء الفرص، وهذا ما ينقصنا. بشكل عام أنا سعيد وفخور جداً بروح الفريق، وبالطريقة التي يدفعنا بها المدرب، وكذلك بأسلوب لعبنا، لأنني أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً.

وعما إذا كان الاتحاد قد أظهر شخصية جديدة، قال: هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل، فالعديد من لاعبي الفريق سبق لهم الفوز بالدوري. الموسم الماضي كان صعباً، لكنه أصبح خلفنا الآن، وعلينا النظر إلى الأمام.

وعن ظهور دومبيا في غرفة الملابس، أوضح عوار: نحن نحب هذا الرجل ونتمنى عودته، وبالتأكيد نحتاج إليه، لكنه يحتاج إلى أخذ وقته. مع مثل هذه الإصابات من المهم أن يعود بصورة جيدة وعندما يكون جاهزاً تماماً، وإن شاء الله سيعود.

وأشاد عوار بزميله ريوس بعد مشاركته الأولى، قائلاً: إنه لاعب جيد جداً، وكانت هذه مباراته الأولى. نحن سعداء جداً بوجوده معنا، وأعتقد أنه سيساعد الفريق كثيراً.

وختم عوار حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الاتحاد: سعيد جداً برؤية هذا العدد الكبير من الجماهير في الملعب، وأتمنى حضورهم مجدداً في المباراة المقبلة، لأننا نحتاج إليهم حتى نقدم أفضل ما لدينا.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيسينغ: فخور بلاعبي الاتحاد... ولهذا ظهر النصيري مدافعا

مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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فيسينغ: فخور بلاعبي الاتحاد... ولهذا ظهر النصيري مدافعا

مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، فخره بما قدمه فريقه في الفوز على النصر 2-1، مشيراً إلى أن التطور التكتيكي والذهني للاعبين ظهر بوضوح خلال المواجهة.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: كنا نعلم صعوبة المواجهة، وعندما تلعب على أرضك لا تريد سوى الانتصار. في أول 35 دقيقة قدمنا مباراة رائعة، سجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، قبل أن ينجح النصر في تقليص الفارق خلال الشوط الأول.

وأضاف: الأجواء في الملعب كانت رائعة جداً، وأنا فخور بفريقي إلى أبعد حد.

وعن الفارق بين أداء الاتحاد في مواجهة النصر ومباراته أمام القادسية، قال: مواجهة اليوم مختلفة، ومنذ مباراة القادسية تطورنا كثيراً على المستويين التكتيكي والذهني. ما شاهدته اليوم من انضباط تكتيكي وروح، وما طبقه اللاعبون على أرضية الملعب، كان رائعاً.

وأوضح مدرب الاتحاد أن التحول للعب بخمسة مدافعين جاء للحد من خطورة النصر في الكرات العرضية، وقال: حاولنا ضبط الفريق من خلال التبديلات، ولعبنا بخمسة لاعبين في الخلف لتقليل خطورة العرضيات. أما ريتشارد فقد خاض حصة تدريبية واحدة فقط، ولذلك كان من الصعب إشراكه.

ورداً على حديث آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، بأن فريقاً واحداً فقط كان يصنع الفرص بعد أول 15 دقيقة وهو النصر، قال فيسينغ: أريد التأكد من ذلك أولاً. الجميع شاهد ما فعلناه، ولم نكن موفقين في عدد من الهجمات المرتدة التي صنعناها، وما قدمناه على أرض الملعب كان واضحاً ويمكن للجميع رؤيته.

وشدد فيسينغ على أهمية العمل الجماعي في أداء فريقه، قائلاً: في كرة القدم الحديثة لم يعد هناك مهاجم يكون دوره حول الهجوم فقط أو مدافع يقتصر دوره على الدفاع؛ الجميع يدافع والجميع يساهم في التسجيل. وهذا ما طبقناه اليوم، والدليل ما فعله يوسف النصيري في الدقائق الأخيرة عندما عاد لمساندة الدفاع.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الحارس رايكو: استحقينا الفوز وهذا هو الاتحاد

رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)
رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)
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الحارس رايكو: استحقينا الفوز وهذا هو الاتحاد

رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)
رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)

أكد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، أن فريقه استحق الفوز على النصر 2-1، مشيراً إلى أن الروح والقتالية التي أظهرها اللاعبون تمثل الشخصية التي يجب أن يكون عليها الاتحاد.

وقال رايكوفيتش في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: كانت مباراة جنونية. منذ البداية دخلنا بهذه الروح، وفي النهاية أعتقد أننا استحققنا الفوز، وهذا الانتصار سيمنحنا الكثير من الحافز لمواصلة السير بهذه الطريقة.

وعما إذا كانت المواجهة قد أظهرت وجهاً جديداً للاتحاد، قال: هذا هو الشكل الذي يجب أن يظهر به الاتحاد؛ الروح والقتال من أجل زملائك، ومن أجل الجماهير والنادي. بهذه الطريقة، وبهذا الأسلوب في اللعب، يمكنك الفوز بالمباريات.

وعن حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، طمأن رايكوفيتش جماهير الاتحاد، مؤكداً أنه أصبح بحالة جيدة وجاهزاً للمشاركة.

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