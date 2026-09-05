إحصائيات الجولة: رقم اتحادي جديد... وجماهير الكلاسيكو تقول كلمتها

شهدت الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين حصيلة تهديفية بلغت 20 هدفاً، تضمنت 4 ركلات جزاء، في أسبوع شهد حالتي طرد لأوسكار رودريغز من الدرعية ويونس البحراوي من التعاون.

وصنع الاتحاد الحدث في الكلاسيكو بعدما نجح لأول مرة في تاريخ مواجهاته أمام النصر بدوري المحترفين في تسجيل هدفين خلال أول 22 دقيقة من اللقاء الذي انتهى بفوز العميد بنتيجة 2 - 1، ليُلحق الخسارة الأولى، هذا الموسم، بحامل اللقب.

وواصل الهلال المتصدر كتابة التاريخ بعدما تجاوز رقمه السابق، حيث رفع رصيده إلى 47 مباراة متتالية دون خسارة في دوري المحترفين (35 انتصاراً و12 تعادلاً)، متجاوزاً سلسلته السابقة (46 مباراة)، ليصبح على مسافة خطوات من الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأهلي (51 مباراة) وذلك بعد الفوز على الشباب بثنائية نظيفة.

ومن جانبه، قدم الأهلي عرضاً هجومياً لافتاً بدكه شباك الرياض بخماسية نظيفة، شهدت تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق 3 أجانب مختلفين هم إيفان توني وإدوارد سبيرتسيان وترينكاو، في واقعة تحدث للفريق لأول مرة بالمسابقة منذ موسم 2009 - 2010.

كما دوّن نيوم رقماً تاريخياً بتقدمه بفارق 3 أهداف في نهاية الشوط الأول لأول مرة في مسيرته بالبطولة.

وفي سياق الأرقام الفردية، نصب الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال، نادي الشباب كخصمه المفضل في المسابقة بوصوله للهدف رقم 5 في مرماه (من أصل 10 تسديدات فقط على المرمى)، متجاوزاً حصيلته أمام الأخدود (4 أهداف).

وواصل مهاجم الأهلي إيفان توني انفراده كأكثر لاعب تسديداً وتسجيلاً لركلات الجزاء في دوري المحترفين خلال عام 2026 بواقع 11 هدفاً من أصل 12 ركلة تنفيذ.

وفي الفيحاء، بصم هوغو مورا على ثالث أسرع هدف في الدوري هذا الموسم عند الدقيقة (4:02) أمام الخلود، والأسرع لناديه بالمسابقة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وفي مفارقة رقمية غريبة، سدد التعاون 13 تسديدة أمام الفتح دون أن يوجه أي منها على المرمى (لأول مرة منذ لقاء النصر في يناير / كانون الثاني 2026)، رغم تسجيله أعلى قيمة أهداف متوقعة (1.40 xG) في مباراة لم يسدد فيها على المرمى.

وجماهيرياً، تصدرت قمة الاتحاد والنصر بـ 47,661 مشجعاً، تلتها مواجهة الشباب والهلال بـ 12,160 متفرجاً، ثم لقاء الأهلي والرياض بحضور 7,101 مشجع، ثم مواجهة الدرعية والقادسية بـ 4,970 مشجعاً.