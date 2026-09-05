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الرياضة رياضة سعودية

العطوي بعد التعادل الثالث: مشكلتنا هجومية

العطوي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عبد العزيز النومان)
العطوي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عبد العزيز النومان)
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العطوي بعد التعادل الثالث: مشكلتنا هجومية

العطوي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عبد العزيز النومان)
العطوي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عبد العزيز النومان)

قال خالد العطوي مدرب الفتح إن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراته أمام التعاون، وإنه تحصل على فرص عدة، ولكنه لم يوفق في التسجيل.

وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة السلبية: «كنا الأقرب للانتصار، وصنعنا العديد من الفرص، ولكن نحتاج إلى تحسين قراراتنا في الهجوم، والفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى».

وحول تكرار سيناريو طرد لاعب من الفريق المنافس وعدم استفادة الفتح من ذلك رد العطوي بالقول: «التعاون لعب على الكرات الطويلة بعد الطرد، والموضوع يقاس بعدد الفرص، هل وصلت لمرمى الخصم؟ أعتقد أننا صنعنا كثيراً من الفرص اليوم، لكن لم نوفق».

وهذا هو التعادل الثالث للفتح على التوالي بعد خوض 5 مباريات في دوري هذا الموسم.

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عرض اتحادي «أخير» لحاج موسى: 40 مليون يورو

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
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عرض اتحادي «أخير» لحاج موسى: 40 مليون يورو

أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)
أنيس حاج موسى (الشرق الأوسط)

قدم نادي الاتحاد السعودي عرضاً «أخيراً» بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، الذي أبدى تصميمه على الرحيل عن فينورد روتردام.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد لم يتراجع عن مساعيه للتعاقد مع الجناح الجزائري البالغ من العمر 24 عاماً، وقدم عرضه الأخير إلى النادي الهولندي لحسم الصفقة.

ويحظى حاج موسى باهتمام الاتحاد منذ مدة، بينما يرغب اللاعب، المولود في باريس والذي تدرج في أكاديمية لانس، في مغادرة فينورد الذي انضم إلى صفوفه عام 2024.

وأبلغ اللاعب إدارة فينورد برغبته في الرحيل؛ إذ رفض المشاركة مع الفريق أمام نيميغن.

ويملك حاج موسى 18 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، كما شارك معه في كأس العالم.

وتزداد الضغوط لحسم الصفقة سريعاً في ظل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري السعودي، مساء الأحد؛ ما يجعل عرض الاتحاد البالغ 40 مليون يورو المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع فينورد.

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نادي الاتحاد كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب التعاون: عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتنا

زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
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مدرب التعاون: عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتنا

زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)
زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: عبد العزيز النومان)

‏عبَّر زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون عن أسفه لتواصل النتائج السلبية لفريقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الحالية.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب التعادل السلبي أمام الفتح: «لسنا سعيدين بالنتيجة 3 مباريات على أرضنا لا نسجل، وبالتأكيد إذا لم تسجل لن تنتصر، وأتفهم الحديث عن البداية السيئة، لكن لعبنا اليوم بعشرة لاعبين، والمشكلة واضحة جداً، علينا أن نكون أكثر حسماً في الهجوم، وعلينا أن نكون مجموعة واحدة في الهجوم والدفاع».

‏ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مشكلة الفريق الهجومية قال: «تركيزي دائماً على المجموعة الحالية، وربما يلجأ مدربون آخرون إلى الأعذار والحديث عن الحاجة إلى لاعبين جدد. مشكلتنا ليست في صناعة الفرص، فقد أظهرنا جودتنا كفريق، لكن الحُكم في النهاية يكون على النتائج. علينا بذل المزيد من الجهد لحصد النقاط، والنقد أمر طبيعي، وأنا أتحمل المسؤولية. الخوف لن يساعدنا، والعمل الجاد هو طريقنا لتجاوز هذه المرحلة».

‏وزاد بالقول: «لدينا لاعبون بالفريق لديهم سجل تهديفي، لكن الجميع يستطيع أن يسجلوا الأهداف، واليوم شاهدت اللاعبين مضغوطين نوعاً ما، وطغى عليهم التسرع، لكن الضغط جزء من كرة القدم ولدينا مثل في بلدي يقول: «عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتك».

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رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الجابر من النصر إلى القادسية «معاراً»

عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)
عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)
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الجابر من النصر إلى القادسية «معاراً»

عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)
عبد الملك الجابر (موقع نادي النصر)

اتفقت إدارة القادسية مع نظيرتها في النصر على انتقال اللاعب عبد الملك الجابر إلى صفوف الأول بصيغة الإعارة على أن يتحمل رواتب اللاعب مع أفضلية شراء العقد.

وجاءت الصفقة بعد مفاوضات جادة بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وأبرم الاتفاق في ظل رغبة الجابر الانتقال إلى نادٍ يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في وقت سابق بدخول إدارة القادسية في مفاوضات جادة مع النصر للحصول على خدمات الجابر، مشيرة إلى رغبة اللاعب في الانتقال مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي ضمن خطتها لتقليص ديون والتزامات النادي المالية.

وينتظر أن تستكمل إدارة الناديين الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة والإعلان عنها، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.

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