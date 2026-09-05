العطوي بعد التعادل الثالث: مشكلتنا هجومية

قال خالد العطوي مدرب الفتح إن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراته أمام التعاون، وإنه تحصل على فرص عدة، ولكنه لم يوفق في التسجيل.

وأضاف العطوي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة السلبية: «كنا الأقرب للانتصار، وصنعنا العديد من الفرص، ولكن نحتاج إلى تحسين قراراتنا في الهجوم، والفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى».

وحول تكرار سيناريو طرد لاعب من الفريق المنافس وعدم استفادة الفتح من ذلك رد العطوي بالقول: «التعاون لعب على الكرات الطويلة بعد الطرد، والموضوع يقاس بعدد الفرص، هل وصلت لمرمى الخصم؟ أعتقد أننا صنعنا كثيراً من الفرص اليوم، لكن لم نوفق».

وهذا هو التعادل الثالث للفتح على التوالي بعد خوض 5 مباريات في دوري هذا الموسم.