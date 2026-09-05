الفيحاء يحسم صفقة الجعدي من التعاون

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الفيحاء وقع رسمياً مع اللاعب تركي الجعدي الذي يجيد اللعب في (الظهير الأيسر) وذلك قبل إغلاق الفترة الصيفية الحالية وتدعيم صفوف الفريق خاصه في خط الدفاع والذي يعتبر الجعدي من المواهب والذي سبق له تمثيل عدة أندية وجاء التوقيع مع الجعدي من التعاون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
وبدأت مسيرة اللاعب من الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل أن يحط رحاله في نادي العربي صيف 2024 بصفقة انتقال حر، قبل أن ينضم لصفوف التعاون في الموسم الماضي بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم قادماً من العربي.