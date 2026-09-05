بوستيكوغلو: الخيبري لم يكن مشكلة النصر

عبر الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، عن إحباطه عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد، مشيراً إلى أن البداية المتواضعة خلال الدقائق الأولى كلفت فريقه الكثير، في الوقت الذي أبدى رضاه عن ردة فعل لاعبيه في بقية المواجهة.

وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «من المحبط أن نخسر. لم نبدأ المواجهة بشكل جيد، خصوصاً في أول 15 دقيقة، لكن في الشوط الثاني شاهدنا إمكانياتنا الحقيقية، وكان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف ولم نوفق».

وعن قراره بإشراك نواف العقيدي أساسياً، قال: «نواف بدأ المباراة لأنه جاهز. لدي حارسان جيدان واخترت الحارس الذي رأيته مناسباً للمواجهة».

ورداً على سؤال حول عدم البدء بعبد الله الخيبري إلى جانب سامو كوستا في مواجهة كبيرة بحجم الاتحاد، أوضح: «لدينا خيارات كثيرة، ولا أعتقد أن المشكلة كانت في ذلك، وإنما في أننا لم نبدأ المباراة بالشكل الصحيح. في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص ولم نوفق، وهذا يعكس أننا قدمنا أداءً جيداً. عندما تلعب خارج ملعبك أمام خصم قوي وبمساندة جماهيره قد يحدث ذلك، استعجلنا في بعض الأمور، وبعدما هدأنا أصبحت الأمور أفضل».

ورفض مدرب النصر تحميل لاعبيه مسؤولية الفرص المهدرة، وقال: «الفرص التي سنحت لنا تصدى لها حارس الاتحاد، ولم يهدرها لاعبونا. هذه كرة القدم ومثل هذه الأمور تحدث، أما في الركلات الركنية فلم ننجح في إيصال الكرة بالشكل المطلوب».

وأضاف: «في الشوط الثاني لم تكن لدى الاتحاد فرص حقيقية، بينما وصلنا إلى مرماه خمس مرات على أقل تقدير، ولو سجلنا هدف التعادل لاختلفت المباراة. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ولا أستطيع أن أطلب منهم أكثر من ذلك».

وعن تكرار ارتباك الفريق في بدايات المباريات واستقباله أهدافاً مبكرة، قال بوستيكوغلو: «ملاحظة جيدة، لكن كل مباراة لها ظروفها المختلفة. الاتحاد بدأ بطاقة كبيرة، وأحياناً يحدث أن يكون التركيز أقل، وإذا نظرنا إلى كل مواجهة على حدة فسنجد أن الأسباب مختلفة، لكن ردة فعل فريقنا في كل مرة تكون أفضل».

وختم مدرب النصر حديثه قائلاً: «ما شاهدته أنه بعد الدقيقة 15 كان هناك فريق واحد يصنع الفرص وهو النصر. ما قدمه اللاعبون في الموسم الماضي وما يقدمونه هذا الموسم يؤكدان أن لديهم شخصية».