بحنكة «الألماني»... كلاسيكو الجوهرة اتحادي

كسب الاتحاد تحدي الكلاسيكو الكبير في ملعب الجوهرة المشعة أمام النصر، وانتزع نقاط المباراة بثنائية مثيرة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجاد المدرب الألماني فيسينغ في تقديم نسخة قتالية ومبهرة من الاتحاد، ليقلب الطاولة على الخبير الاسكوتلندي بوستيكو غلو الذي حاول اللحاق بالنتيجة دون جدوى.

وسجل جورج إلينيخينا ‌هدفين في الشوط الأول ليقود الاتحاد للفوز على ضيفه النصر الذي تجرع هزيمته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. وجاءت المباراة مثيرة ​منذ انطلاقتها، وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب النيجيري الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

كومان يحاول السيطرة على الكرة وسط مضايقة مختار علي (تصوير: عدنان مهدلي)

وفي الدقيقة 22، سجل إلينيخينا الهدف الثاني بعدما قفز عالياً، ولمس الكرة بقدمه في الهواء ليضعها في الشباك. ورغم أن أنجيلو لاعب النصر قلص الفارق قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول، والفرص الكثيرة التي سنحت للاعبي الفريق الضيف بعد الاستراحة، فإن الاتحاد أبقى على تقدمه بفضل تألق حارسه رايكوفيتش ليحقق ‌انتصاره الثالث هذا ‌الموسم، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز ​الرابع. أما ‌النصر ⁠فقد ​تجمد رصيده ⁠عند 12 نقطة بعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف الهلال الذي انفرد بالصدارة. وبدأت المباراة قوية وفي الدقيقة الثانية، أطلق كريستيانو رونالدو لاعب النصر تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت ضعيفة في أحضان الحارس رايكوفيتش.

رونالدو متحسراً على إحدى الفرص المهدرة (تصوير: عدنان مهدلي)

وبعد دقيقتين فقط، جاء الرد من الاتحاد الذي تقدم في النتيجة عن طريق إلينيخينا الذي لعب ضربة رأس من ⁠مسافة قريبة إلى داخل الشباك مستغلاً كرة مرتدة من ‌القائم بعد تسديدة قوية من ستيفن بيرغوين. وكاد ‌دانيلو بيريرا أن يسجل الهدف الثاني من ​ضربة رأس من مسافة قريبة، لكن ‌محاولته علت العارضة في الدقيقة 15. ونجح إلينيخينا في مضاعفة تقدم ‌فريقه في الدقيقة 22 بلمسة بهلوانة بعد تمريرة من حسام عوار، مكللاً سلسلة من التمريرات التي بدأت من الخط الخلفي. وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد صحة الهدف، وقلص غابرييل لاعب النصر الفارق في الدقيقة 36 عندما انقض على كرة مرتدة ‌من الحارس رايكوفيتش الذي تصدى لمحاولة جواو فيليكس الذي انفرد بالمرمى مستفيداً من تمريرة متقنة من رونالدو ⁠الذي لم يحسن التعامل ⁠مع تمريرة عرضية من ساديو ماني داخل المنطقة قبل ذلك بدقائق.

رايكوفيتش أسهم في الفوز الاتحادي الكبير (تصوير: علي خمج)

واستمر ضغط الاتحاد في الشوط الثاني، وتصدى نواف العقيدي حارس النصر لتسديدة منخفضة من عوار الذي اخترق منطقة الجزاء في الدقيقة 49. ومن ركلة حرة مباشرة على الجانب الأيسر، أطلق فيليكس تسديدة قوية تصدى لها الحارس رايكوفيتش في الدقيقة 54. وأطلق رونالدو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في هجمة سريعة، لكن رايكوفيتش كان لها بالمرصاد، ولم يحسن أنجيلو التعامل مع الكرة المرتدة في الدقيقة ​58. وتألق رايكوفيتش مجدداً بالتصدي لضربة ​رأس من سمويل كوستا من مسافة قريبة بعد 5 دقائق. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أبعد رايكوفيتش برأسه تسديدة من مسافة قريبة أطلقها ساديو ماني.