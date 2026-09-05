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الرياضة رياضة سعودية

بحنكة «الألماني»... كلاسيكو الجوهرة اتحادي

إلينيخينا يقلب الطاولة على رونالدو ورفاقه... وقفاز رايكو يسطع

إلينيخينا محتفلاً بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)
إلينيخينا محتفلاً بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)
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بحنكة «الألماني»... كلاسيكو الجوهرة اتحادي

إلينيخينا محتفلاً بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)
إلينيخينا محتفلاً بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)

كسب الاتحاد تحدي الكلاسيكو الكبير في ملعب الجوهرة المشعة أمام النصر، وانتزع نقاط المباراة بثنائية مثيرة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجاد المدرب الألماني فيسينغ في تقديم نسخة قتالية ومبهرة من الاتحاد، ليقلب الطاولة على الخبير الاسكوتلندي بوستيكو غلو الذي حاول اللحاق بالنتيجة دون جدوى.

وسجل جورج إلينيخينا ‌هدفين في الشوط الأول ليقود الاتحاد للفوز على ضيفه النصر الذي تجرع هزيمته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. وجاءت المباراة مثيرة ​منذ انطلاقتها، وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب النيجيري الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

كومان يحاول السيطرة على الكرة وسط مضايقة مختار علي (تصوير: عدنان مهدلي)

وفي الدقيقة 22، سجل إلينيخينا الهدف الثاني بعدما قفز عالياً، ولمس الكرة بقدمه في الهواء ليضعها في الشباك. ورغم أن أنجيلو لاعب النصر قلص الفارق قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول، والفرص الكثيرة التي سنحت للاعبي الفريق الضيف بعد الاستراحة، فإن الاتحاد أبقى على تقدمه بفضل تألق حارسه رايكوفيتش ليحقق ‌انتصاره الثالث هذا ‌الموسم، ويرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز ​الرابع. أما ‌النصر ⁠فقد ​تجمد رصيده ⁠عند 12 نقطة بعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف الهلال الذي انفرد بالصدارة. وبدأت المباراة قوية وفي الدقيقة الثانية، أطلق كريستيانو رونالدو لاعب النصر تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء، لكنها جاءت ضعيفة في أحضان الحارس رايكوفيتش.

رونالدو متحسراً على إحدى الفرص المهدرة (تصوير: عدنان مهدلي)

وبعد دقيقتين فقط، جاء الرد من الاتحاد الذي تقدم في النتيجة عن طريق إلينيخينا الذي لعب ضربة رأس من ⁠مسافة قريبة إلى داخل الشباك مستغلاً كرة مرتدة من ‌القائم بعد تسديدة قوية من ستيفن بيرغوين. وكاد ‌دانيلو بيريرا أن يسجل الهدف الثاني من ​ضربة رأس من مسافة قريبة، لكن ‌محاولته علت العارضة في الدقيقة 15. ونجح إلينيخينا في مضاعفة تقدم ‌فريقه في الدقيقة 22 بلمسة بهلوانة بعد تمريرة من حسام عوار، مكللاً سلسلة من التمريرات التي بدأت من الخط الخلفي. وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد صحة الهدف، وقلص غابرييل لاعب النصر الفارق في الدقيقة 36 عندما انقض على كرة مرتدة ‌من الحارس رايكوفيتش الذي تصدى لمحاولة جواو فيليكس الذي انفرد بالمرمى مستفيداً من تمريرة متقنة من رونالدو ⁠الذي لم يحسن التعامل ⁠مع تمريرة عرضية من ساديو ماني داخل المنطقة قبل ذلك بدقائق.

رايكوفيتش أسهم في الفوز الاتحادي الكبير (تصوير: علي خمج)

واستمر ضغط الاتحاد في الشوط الثاني، وتصدى نواف العقيدي حارس النصر لتسديدة منخفضة من عوار الذي اخترق منطقة الجزاء في الدقيقة 49. ومن ركلة حرة مباشرة على الجانب الأيسر، أطلق فيليكس تسديدة قوية تصدى لها الحارس رايكوفيتش في الدقيقة 54. وأطلق رونالدو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في هجمة سريعة، لكن رايكوفيتش كان لها بالمرصاد، ولم يحسن أنجيلو التعامل مع الكرة المرتدة في الدقيقة ​58. وتألق رايكوفيتش مجدداً بالتصدي لضربة ​رأس من سمويل كوستا من مسافة قريبة بعد 5 دقائق. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أبعد رايكوفيتش برأسه تسديدة من مسافة قريبة أطلقها ساديو ماني.

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عوار: كنت واثقاً من عودة الاتحاد

عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)
عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)
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عوار: كنت واثقاً من عودة الاتحاد

عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)
عوار محتفلا بالفوز في الكلاسيكو (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه، مؤكداً ثقته بتطور الأداء، مشيراً إلى أن تحسين الفاعلية الهجومية واللمسة الأخيرة يمثل الجانب الأبرز الذي يحتاج الفريق إلى تطويره.

وقال عوار في حديثه لوسائل الإعلام: كنت سعيداً بالأداء، رغم أن كثيرين شعروا بخيبة أمل بعد التعادل في المباراة الماضية، لكنني كنت واثقاً لأنني أرى أشياء رائعة في هذا الفريق وتطوراً كبيراً، وأحب الطريقة التي نلعب بها.

وأضاف: نستطيع أن نتحسن في تسجيل الأهداف، وأن نكون أفضل في اللمسة والتمريرة الأخيرة وإنهاء الفرص، وهذا ما ينقصنا. بشكل عام أنا سعيد وفخور جداً بروح الفريق، وبالطريقة التي يدفعنا بها المدرب، وكذلك بأسلوب لعبنا، لأنني أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً.

وعما إذا كان الاتحاد قد أظهر شخصية جديدة، قال: هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل، فالعديد من لاعبي الفريق سبق لهم الفوز بالدوري. الموسم الماضي كان صعباً، لكنه أصبح خلفنا الآن، وعلينا النظر إلى الأمام.

وعن ظهور دومبيا في غرفة الملابس، أوضح عوار: نحن نحب هذا الرجل ونتمنى عودته، وبالتأكيد نحتاج إليه، لكنه يحتاج إلى أخذ وقته. مع مثل هذه الإصابات من المهم أن يعود بصورة جيدة وعندما يكون جاهزاً تماماً، وإن شاء الله سيعود.

وأشاد عوار بزميله ريوس بعد مشاركته الأولى، قائلاً: إنه لاعب جيد جداً، وكانت هذه مباراته الأولى. نحن سعداء جداً بوجوده معنا، وأعتقد أنه سيساعد الفريق كثيراً.

وختم عوار حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الاتحاد: سعيد جداً برؤية هذا العدد الكبير من الجماهير في الملعب، وأتمنى حضورهم مجدداً في المباراة المقبلة، لأننا نحتاج إليهم حتى نقدم أفضل ما لدينا.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيسينغ: فخور بلاعبي الاتحاد... ولهذا ظهر النصيري مدافعا

مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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فيسينغ: فخور بلاعبي الاتحاد... ولهذا ظهر النصيري مدافعا

مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد يحتفل مع لاعبيه بعد نهاية المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، فخره بما قدمه فريقه في الفوز على النصر 2-1، مشيراً إلى أن التطور التكتيكي والذهني للاعبين ظهر بوضوح خلال المواجهة.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: كنا نعلم صعوبة المواجهة، وعندما تلعب على أرضك لا تريد سوى الانتصار. في أول 35 دقيقة قدمنا مباراة رائعة، سجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، قبل أن ينجح النصر في تقليص الفارق خلال الشوط الأول.

وأضاف: الأجواء في الملعب كانت رائعة جداً، وأنا فخور بفريقي إلى أبعد حد.

وعن الفارق بين أداء الاتحاد في مواجهة النصر ومباراته أمام القادسية، قال: مواجهة اليوم مختلفة، ومنذ مباراة القادسية تطورنا كثيراً على المستويين التكتيكي والذهني. ما شاهدته اليوم من انضباط تكتيكي وروح، وما طبقه اللاعبون على أرضية الملعب، كان رائعاً.

وأوضح مدرب الاتحاد أن التحول للعب بخمسة مدافعين جاء للحد من خطورة النصر في الكرات العرضية، وقال: حاولنا ضبط الفريق من خلال التبديلات، ولعبنا بخمسة لاعبين في الخلف لتقليل خطورة العرضيات. أما ريتشارد فقد خاض حصة تدريبية واحدة فقط، ولذلك كان من الصعب إشراكه.

ورداً على حديث آنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، بأن فريقاً واحداً فقط كان يصنع الفرص بعد أول 15 دقيقة وهو النصر، قال فيسينغ: أريد التأكد من ذلك أولاً. الجميع شاهد ما فعلناه، ولم نكن موفقين في عدد من الهجمات المرتدة التي صنعناها، وما قدمناه على أرض الملعب كان واضحاً ويمكن للجميع رؤيته.

وشدد فيسينغ على أهمية العمل الجماعي في أداء فريقه، قائلاً: في كرة القدم الحديثة لم يعد هناك مهاجم يكون دوره حول الهجوم فقط أو مدافع يقتصر دوره على الدفاع؛ الجميع يدافع والجميع يساهم في التسجيل. وهذا ما طبقناه اليوم، والدليل ما فعله يوسف النصيري في الدقائق الأخيرة عندما عاد لمساندة الدفاع.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الحارس رايكو: استحقينا الفوز وهذا هو الاتحاد

رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)
رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)
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الحارس رايكو: استحقينا الفوز وهذا هو الاتحاد

رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)
رايكوفيتش يتصدى لإحدى الكرات النصراوية (تصوير: علي خمج)

أكد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، أن فريقه استحق الفوز على النصر 2-1، مشيراً إلى أن الروح والقتالية التي أظهرها اللاعبون تمثل الشخصية التي يجب أن يكون عليها الاتحاد.

وقال رايكوفيتش في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: كانت مباراة جنونية. منذ البداية دخلنا بهذه الروح، وفي النهاية أعتقد أننا استحققنا الفوز، وهذا الانتصار سيمنحنا الكثير من الحافز لمواصلة السير بهذه الطريقة.

وعما إذا كانت المواجهة قد أظهرت وجهاً جديداً للاتحاد، قال: هذا هو الشكل الذي يجب أن يظهر به الاتحاد؛ الروح والقتال من أجل زملائك، ومن أجل الجماهير والنادي. بهذه الطريقة، وبهذا الأسلوب في اللعب، يمكنك الفوز بالمباريات.

وعن حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، طمأن رايكوفيتش جماهير الاتحاد، مؤكداً أنه أصبح بحالة جيدة وجاهزاً للمشاركة.

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