عرض اتحادي «أخير» لحاج موسى: 40 مليون يورو

قدم نادي الاتحاد السعودي عرضاً «أخيراً» بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، الذي أبدى تصميمه على الرحيل عن فينورد روتردام.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد لم يتراجع عن مساعيه للتعاقد مع الجناح الجزائري البالغ من العمر 24 عاماً، وقدم عرضه الأخير إلى النادي الهولندي لحسم الصفقة.

ويحظى حاج موسى باهتمام الاتحاد منذ مدة، بينما يرغب اللاعب، المولود في باريس والذي تدرج في أكاديمية لانس، في مغادرة فينورد الذي انضم إلى صفوفه عام 2024.

وأبلغ اللاعب إدارة فينورد برغبته في الرحيل؛ إذ رفض المشاركة مع الفريق أمام نيميغن.

ويملك حاج موسى 18 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، كما شارك معه في كأس العالم.

وتزداد الضغوط لحسم الصفقة سريعاً في ظل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري السعودي، مساء الأحد؛ ما يجعل عرض الاتحاد البالغ 40 مليون يورو المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع فينورد.