مدرب التعاون: عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتنا

‏عبَّر زاركو لازيتيتش مدرب فريق التعاون عن أسفه لتواصل النتائج السلبية لفريقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الحالية.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب التعادل السلبي أمام الفتح: «لسنا سعيدين بالنتيجة 3 مباريات على أرضنا لا نسجل، وبالتأكيد إذا لم تسجل لن تنتصر، وأتفهم الحديث عن البداية السيئة، لكن لعبنا اليوم بعشرة لاعبين، والمشكلة واضحة جداً، علينا أن نكون أكثر حسماً في الهجوم، وعلينا أن نكون مجموعة واحدة في الهجوم والدفاع».

‏ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مشكلة الفريق الهجومية قال: «تركيزي دائماً على المجموعة الحالية، وربما يلجأ مدربون آخرون إلى الأعذار والحديث عن الحاجة إلى لاعبين جدد. مشكلتنا ليست في صناعة الفرص، فقد أظهرنا جودتنا كفريق، لكن الحُكم في النهاية يكون على النتائج. علينا بذل المزيد من الجهد لحصد النقاط، والنقد أمر طبيعي، وأنا أتحمل المسؤولية. الخوف لن يساعدنا، والعمل الجاد هو طريقنا لتجاوز هذه المرحلة».

‏وزاد بالقول: «لدينا لاعبون بالفريق لديهم سجل تهديفي، لكن الجميع يستطيع أن يسجلوا الأهداف، واليوم شاهدت اللاعبين مضغوطين نوعاً ما، وطغى عليهم التسرع، لكن الضغط جزء من كرة القدم ولدينا مثل في بلدي يقول: «عندما تكون الأمور معقدة يجب أن تَظهر شخصيتك».