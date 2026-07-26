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العالم العربي شمال افريقيا

شيخ الأزهر يعلو «الترند» في مصر بعد تهاني أوائل «الثانوية»

مكالمات مع الطلاب الناجين وأسرهم أثارت الإعجاب

الطيب أكد أن الأزهر يعتز بأبنائه الذين يثبتون أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم (صورة من فيديو الاتصال الهاتفي)
الطيب أكد أن الأزهر يعتز بأبنائه الذين يثبتون أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم (صورة من فيديو الاتصال الهاتفي)
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شيخ الأزهر يعلو «الترند» في مصر بعد تهاني أوائل «الثانوية»

الطيب أكد أن الأزهر يعتز بأبنائه الذين يثبتون أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم (صورة من فيديو الاتصال الهاتفي)
الطيب أكد أن الأزهر يعتز بأبنائه الذين يثبتون أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم (صورة من فيديو الاتصال الهاتفي)

تصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «الترند» في مصر خلال الساعات الماضية عقب قيامه بتهنئة أوائل «الثانوية الأزهرية»، حيث لاقت مكالماته مع الطلاب وأسرهم «إعجاباً» من مغردين قاموا على أثرها بتداول كلماته على نطاق واسع.

واحتفى المغردون بكلمات الإمام الأكبر، وقالوا إنها «حملت معاني التواضع وجبر الخواطر للأسر». كما تداولت حسابات ومواقع إخبارية فيديو اتصال شيخ الأزهر بالأوائل على مدار السبت والأحد.

وخلال إحدى المكالمات دار حوار عفوي تصدر «السوشيال ميديا» بدأته والدة طالبة بسؤال «حضرتك مين؟»، ليجيب بنفسه: «أنا اسمي أحمد الطيب وشغلتي شيخ الأزهر». ولاقت هذه البساطة تفاعلاً وإشادة كبيرة.

وفي تقليد سنوي تعلن مشيخة الأزهر أسماء الطلاب الأوائل على مستوى ربوع البلاد خلال مؤتمر صحافي، ويسبقها اتصال هاتفي من شيخ الأزهر بالأوائل لتهنئتهم وإبلاغهم بنتائجهم، وهو تقليد سنوي ينتظره الطلاب بـ«اعتباره تتويجاً لجهودهم على مدار العام الدراسي».

وأجرى الطيب، مساء السبت، اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري لتهنئتهم بتفوقهم.

وأكد في إفادة رسمية أن «أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم، وما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم». وأشار إلى أن «الأزهر يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل».

شيخ الأزهر يتصدر «الترند» في مصر بعد تهاني أوائل «الثانوية» (صورة من فيديو الاتصال)

وبحسب «المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر»، أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصالات الإمام الأكبر، مؤكدين أن «فرحتهم بالتفوق وحدها لم تكن هي الأجمل، بل تضاعفت باتصال شيخ الأزهر». وقالوا أيضاً وفق الإفادة: «شعرنا بأن سنوات الاجتهاد والتعب تُوِّجت بهذه الكلمات الأبوية الصادقة وتهنئة شيخ الأزهر أعظم تكريم لمسيرتنا التعليمية».

رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» الناطقة باسم مشيخة الأزهر، أحمد الصاوي، يقول إن «المكالمات أظهرت الجانب الإنساني لشيخ الأزهر وحرصه الدائم على تهنئة الأوائل بنفسه». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه المبادرة الإنسانية تعكس قرب قيادة المؤسسة الأزهرية من أبنائها لتحفيزهم ودعمهم، ما جعل العبارات المتبادلة محط اهتمام واسع».

ويرى الصاوي، أن «اهتمام (السوشيال ميديا) بأحاديث شيخ الأزهر يعكس مكانته بين المصريين، لذا فأي تصريحات أو جُمل تصدر منه يتناقلها الجميع»، ويوضح أن «بساطة عبارات الدكتور الطيب التي وردت في المكالمات الهاتفية جعلتها تصل للمصريين جميعاً، قبل أن تصل إلى أسر الطلاب الناجحين، لذا فالتفاعل معها تصاعد على مدار الساعات الماضية».

كما يشير إلى أن «الاحتفاء بالمشاهد سببه عفويتها وتلقائيتها التي تعكس شخصية الإمام الأكبر البسيطة وتصرفه باعتباره أباً حقيقياً للطلاب دون اصطناع».

وتحدث الصاوي عن «عادة شيخ الأزهر السنوية وهي الاتصال بالأوائل، وذلك لحث الأجيال الجديدة على الجد والتفوق من أجل انتظار المكالمة»، لافتاً إلى أن «شيخ الأزهر يكون دائماً حريصاً في مكالمته على الاطمئنان على جميع أفراد الأسرة والاستجابة لأي مطالب لهم».

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