جائزة «الملتقى» للقصة القصيرة العربية تُعلن إرجاء دورتها التاسعة

أعلنت جائزة «الملتقى» للقصة القصيرة العربية، ومقرها الكويت، تأجيل انعقاد الدورة التاسعة للجائزة إلى موعد يُحدد لاحقاً.

وكان من المقرر انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجائزة (2026-2027)، خلال شهر مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضي، لكنّ هذه الدورة تعثر انعقادها، حسب بيان للجائزة.

وأكدّ الدكتور طالب الرفاعي، رئيس المجلس الاستشاري لجائزة «الملتقى» للقصة القصيرة العربية، في بيان، أن «الجائزة، برصيدها لما يزيد على العقد من الزمن، ستبقى الحضور الأهم لجنس القصة القصيرة العربية، وأنها ستقدّم دورتها التاسعة بحلة جديدة، وبمشاركة عربية وعالمية واسعة».

الدكتور طالب الرفاعي رئيس المجلس الاستشاري لجائزة «الملتقى» للقصة القصيرة العربية

وشكّل انطلاق جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عام 2015 من الكويت، حدثاً إبداعياً ثقافياً منعطفاً في تاريخ القصة القصيرة العربية الحديثة، وولّد مشروع الجائزة في حضن الجامعة الأميركية في الكويت، كما حظيت الجائزة باحتضان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للدورتين الأخيرتين من الجائزة.

وسجلت الجائزة حضوراً متميزاً في أوساط الأدباء وكتّاب القصة العرب في الوطن العربي والعالم، وزاد عدد المتقدمين في كل عام على 250 كاتباً، مما أسهم في انتعاش حركة النشر العربي، خصوصاً في جنس (القصة القصيرة)،