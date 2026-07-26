الدوري الألماني يدرس عرضاً من مستثمر أميركي

أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، الأحد، أنها تدرس عرضاً كبيراً من مستثمر مالي أميركي.

وأكدت الرابطة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أنها تلقت عرضاً غير مطلوب لتمويل الدوري عن طريق الاقتراض، دون أن تفصح عن قيمة العرض.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن شركة «أبولو» المالية عرضت على الدوري الألماني قرضاً بقيمة مليار يورو على الأقل (14.‏1 مليار دولار أميركي)، بشرط أن تكون حقوق البث التلفزيوني المحلية ضماناً.

وأوضحت الرابطة أن اجتماعاً عقد الشهر الماضي بمدينة نيويورك الأميركية بين ممثلين عن الدوري الألماني وممثلين عن الأندية وشركة «أبولو» خلال بطولة كأس العالم التي شاركت الولايات المتحدة في استضافتها مع المكسيك وكندا.

وكشفت رابطة الدوري الألماني أنها تقوم حالياً بمراجعة العرض من حيث المبدأ.

ولدعم خطط مجموعة الدوري الألماني الاستثمارية، تم مؤخراً إنشاء احتياطي استراتيجي من عائدات البث التلفزيوني، كما تم إبرام شراكة مع شركة «أديداس» الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت رابطة «بوندسليغا» أنها ولجانها «تدرس بانتظام النماذج الممكنة».

وأضافت الرابطة: «بعد تقديم العرض المذكور، بدأت (بوندسليغا)، بالتنسيق مع الهيئات الإدارية للرابطة، مراجعة أولية عامة للمقترح وجدواه القانونية».