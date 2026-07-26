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ثقافة وفنون

إرجاء الدورة التاسعة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

إرجاء الدورة التاسعة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية
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إرجاء الدورة التاسعة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

إرجاء الدورة التاسعة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

أعلنت إدارة جائزة «الملتقى للقصة القصيرة العربية» تأجيل أعمال الدورة التاسعة للجائزة (2026-2027).

وجاء في البيان الصادر عن المجلس الاستشاري، الذي يرأسه الكاتب طالب الرفاعي، «بسبب من تعثّر إمكانية انعقاد الدورة، والتساؤل العربي الكبير المطروح حول الجائزة، وبالنظر إلى الشفافية التي اتخذتها الجائزة مساراً لها. فلقد ناقش المجلس الاستشاري للجائزة حيثيات الدورة التاسعة، وقرر تأجيل انعقادها لموعد قريب سيُعلن عنه في أقرب فرصة».

وذكر البيان أن انطلاق جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية عام 2015 من الكويت، شكل حدثاً إبداعياً ثقافياً منعطفاً في تاريخ القصة القصيرة العربية الحديثة. ففي وقتٍ سيطرت فيه جوائز الرواية على المشهد الثقافي العربي، مما أثّر تأثيراً سلبياً كبيراً على إصدار ونشر المجاميع القصصية، حتى إن عدداً كبيراً من الناشرين العرب أعرض عن نشر أي مجموعة قصصية، جاءت ولادة جائزة الملتقى بوصفها طوق نجاة للقصة العربية، خاصة مع وجود عدد كبير من مبدعي القصة العربية في المجلس الاستشاري الأول للجائزة يتقدمهم زكريا تامر، ومحمد خضير، وسعيد الكفراوي، وسليمان الشطي، وإسماعيل فهد إسماعيل، وليلى العثمان. إضافة لناشرين ونقّاد ومترجمين أجانب. مما جعل مشروع الجائزة يولد كبيراً، وذلك في حضن الجامعة الأميركية في الكويت.

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